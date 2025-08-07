NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.35 Prozent fester bei 21’242.70 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.735 Prozent fester bei 21’325.01 Punkten, nach 21’169.42 Punkten am Vortag.

Bei 21’090.05 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 21’408.15 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1.86 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20’412.52 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17’738.16 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 16’195.81 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10.18 Prozent aufwärts. Bei 21’457.48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell SIGA Technologies (+ 17.77 Prozent auf 8.55 USD), Veeco Instruments (+ 15.05 Prozent auf 22.94 USD), Amtech Systems (+ 13.11 Prozent auf 5.09 USD), Park-Ohio (+ 12.57 Prozent auf 18.00 USD) und MKS Instruments (+ 10.21 Prozent auf 98.77 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cogent Communications (-19.46 Prozent auf 35.34 USD), Ultralife Batteries (-17.03 Prozent auf 6.77 USD), Astronics (-15.15 Prozent auf 30.01 USD), Scientific Games (-14.35 Prozent auf 77.87 USD) und Trend Micro (-10.99 Prozent auf 58.29 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36’672’248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.725 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Resources Connection-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

