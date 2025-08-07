Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9410 0.1%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’397 0.8%  Bitcoin 94’503 1.9%  Dollar 0.8064 0.0%  Öl 66.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156Amrize143013422Novo Nordisk129508879Holcim1221405
Top News
PayPal-Aktie dank neuer Krypto-Funktion im Fokus: PayPal will überall Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co. ermöglichen
Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell?
NVIDIA vor Einflussverlust? Neues KI-Modell aus China kostet angeblich weniger als DeepSeek
SoundHound-Aktie legt zu: SoundHound erreicht neuen Umsatzrekord
Pinterest-Aktie knickt ein: Gewinn von Pinterest wächst nur minimal
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 07.08.2025 22:34:01

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich

Der NASDAQ Composite befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.

NVIDIA
147.07 CHF 2.74%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.35 Prozent fester bei 21’242.70 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.735 Prozent fester bei 21’325.01 Punkten, nach 21’169.42 Punkten am Vortag.

Bei 21’090.05 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 21’408.15 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1.86 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20’412.52 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17’738.16 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 16’195.81 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10.18 Prozent aufwärts. Bei 21’457.48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell SIGA Technologies (+ 17.77 Prozent auf 8.55 USD), Veeco Instruments (+ 15.05 Prozent auf 22.94 USD), Amtech Systems (+ 13.11 Prozent auf 5.09 USD), Park-Ohio (+ 12.57 Prozent auf 18.00 USD) und MKS Instruments (+ 10.21 Prozent auf 98.77 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cogent Communications (-19.46 Prozent auf 35.34 USD), Ultralife Batteries (-17.03 Prozent auf 6.77 USD), Astronics (-15.15 Prozent auf 30.01 USD), Scientific Games (-14.35 Prozent auf 77.87 USD) und Trend Micro (-10.99 Prozent auf 58.29 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36’672’248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.725 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Resources Connection-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten