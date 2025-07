NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag im Minus

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.47 Prozent schwächer bei 20’876.00 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.038 Prozent auf 20’982.21 Punkte an der Kurstafel, nach 20’974.17 Punkten am Vortag.

Bei 20’985.34 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 20’750.90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19’447.41 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 22.04.2025, einen Stand von 16’300.42 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 22.07.2024, einen Stand von 18’007.57 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.27 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21’077.37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 19.19 Prozent auf 6.15 USD), Monro Muffler Brake (+ 5.98 Prozent auf 15.78 USD), OraSure Technologies (+ 4.62 Prozent auf 3.40 USD), Paccar (+ 4.55 Prozent auf 97.14 USD) und City (+ 4.38 Prozent auf 129.51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Agilysys (-10.21 Prozent auf 105.00 USD), TTM Technologies (-4.80 Prozent auf 45.19 USD), Ligand Pharmaceuticals (-4.78 Prozent auf 134.38 USD), Innodata (-3.70 Prozent auf 45.98 USD) und Donegal Group B (-3.68 Prozent auf 15.70 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 22’296’278 Aktien gehandelt. Mit 3.577 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite präsentiert die Integra LifeSciences-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch