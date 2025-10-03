Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
03.10.2025 22:30:07
NACHBÖRSE/XDAX Unv. bei 24.378 Pkt - Auto-Werte mit leichten Gewinnen
DOW JONES--Insgesamt recht ruhig verlief der nachbörsliche Handel am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Kurz vor US-Handelsschluss seien bei den deutschen Autowerten leichte Käufe verzeichnet worden. US-Präsident Trump erwägt, Unternehmen, die ihre Autos in den USA produzieren, Zollerleichterungen anzubieten, so ein Reuters-Bericht, der den republikanischen Senator Bernie Moreno und Vertreter der Auto-Industrie zitierte. Der Schritt könnte viele der derzeitigen Abgaben, mit denen Hersteller konfrontiert sind, aufheben, hiess es weiter. Unternehmen, die Autos im Inland montieren, würden effektiv vor Zöllen geschützt, sagte der Senator aus Ohio in dem Interview. Die Aktien von Mercedes-Benz und BMW wurden 1,2 Prozent höher getaxt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.378 24.379 unv.
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 03, 2025 16:30 ET (20:30 GMT)
Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
11.09.25
|Mercedes-Benz-Aktie gibt nach: Daimler Buses steigert Output am Standort Türkei (Dow Jones)
|
01.08.25
|Daimler Truck-Aktie tiefrot: Gewinnmarge wird wohl niedriger ausfallen - 5'000 Jobs in Deutschland weg (Dow Jones)
|
01.08.25
|Daimler-Truck-Chefin bekräftigt: 5.000 Jobs dürften in Deutschland wegfallen (Dow Jones)
|
24.07.25
|Daimler Truck-Aktie stabil: Betriebsrat warnt vor Aufweichen der Sparvereinbarungen (Dow Jones)
|
21.07.25
|Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Daimler Buses mit neuem Auftrag aus Ulm - Rückruf von Vans (finanzen.ch)
|
08.07.25
|Daimler Truck-Aktie steigt: Daimler Truck kündigt Aktienrückkaufprogramm an und will Jobs abbauen (Dow Jones)
|
08.07.25