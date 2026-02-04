Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.02.2026 22:35:41

NACHBÖRSE/XDAX -0,03% auf 24.597 Pkt - Elmos gesucht

QIAGEN
40.14 CHF -0.23%
DOW JONES--In einem lebhaften Nachbörsengeschäft mit deutschen Aktien sind laut einem Händler von Lang & Schwarz Elmos Semiconductor am Mittwochabend gesucht gewesen. Die Titel wurden 1,5 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hatte am Abend eine Erhöhung der Ausschüttungen angekündigt. Neben einem Aktienrückkauf von 10 Millionen Euro wurde die Dividende auf 1,50 (Vorjahr 1,00) Euro je Aktie für 2025 erhöht. "So etwas kommt immer gut an", sagte der Händler.

Mit den Geschäftszahlen von Qiagen, die kurz nach 22.00 Uhr veröffentlicht worden sind, wussten Anleger nichts anzufangen. Denn es gab praktisch keinen Umsatz, folglich bewegte sich der Kurs auch nicht. "Die Zahlen lesen sich nicht schlecht, fallen aber auch nicht spektakulär aus", urteilte der Marktteilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.597 24.603 -0,03%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 16:36 ET (21:36 GMT)

