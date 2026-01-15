QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3
15.01.2026 14:25:45
QIAGEN-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des QIAGEN-Papiers durch DZ BANK-Analyst Sven Kürten.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen beim fairen Aktienwert von 50 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Diagnostikspezialist habe seine Mittelfristziele für Wachstumstreiber unlängst bestätigt, schrieb Sven Kürten am Donnerstag. Ein synthetischer Aktienrückkauf reduziere die Aktienzahl um fünf Prozent und steigere den Gewinn je Aktie um etwa 3 Prozent jährlich in seinen Schätzungen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die QIAGEN-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 12:48 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:11 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|13:34
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
