SMI 13'057 0.2%  SPI 17'920 0.0%  Dow 48'114 -0.6%  DAX 24'077 -0.6%  Euro 0.9343 -0.1%  EStoxx50 5'718 -0.6%  Gold 4'303 -0.1%  Bitcoin 69'712 1.4%  Dollar 0.7952 -0.1%  Öl 58.9 -2.5% 
Noratis Aktie 37098088 / DE000A2E4MK4

16.12.2025 22:26:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.111 Punkte

Noratis
0.22 CHF -6.93%
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben sich die Kurse stabilisiert. In den USA hatten die Börsen dank niedrigerer Anleiherenditen ihre Verluste reduziert oder sogar ins Plus gedreht.

Südzucker zeigten sich 0,7 Prozent niedriger, nachdem der Zuckerproduzent die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt und für das kommende zwar einen Umsatzrückgang, aber ein höheres EBITDA in Aussicht gestellt hatte.

Norma stiegen um 4,5 Prozent. Der Autozulieferer startet ein Freiwilligenprogramm zum Stellenabbau.

Der Kurs des Penny Stocks Noratis sackte um 15 Prozent ab. Wie der Entwickler von Bestandsimmobilien am Abend mitteilte, hat das Amtsgericht Frankfurt dem Antrag des Unternehmens auf ein Schutzschirmverfahren stattgegeben und den vorläufigen Sachwalter bestellt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.111 24.077 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)

