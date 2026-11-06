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06.11.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zum Wochenschluss erst einmal abwärts gehen. Dafür sprechen die tiefroten Vorgaben der Wall Street und aus Asien. In den USA verzeichnete der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 am Vortag den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020. Technologielastige Börsen in Asien wie Südkorea und Japan sackten ebenfalls ab. VORGABEN (08.41 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -1,05% auf 14'810 Punkte - Dow Jones: -3,44% auf 51'523 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -5,52% auf 24'315 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -5,96% auf 57'435 Punkte - Rohöl Brent: +1,26% auf 99,53 USD - Rohöl WTI: +0,93% auf 91,36 USD - Gold: -1,08% auf 4045,16 USD pro Unze - Bitcoin: 75'686 USD (-5,88% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel ernennt drei neue Länderchefs - Schindler schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - AMS Osram verlängert Rückkauffrist für Wandelanleihe 2020-2027 - Aryzta Finanzchef Martin Huber verlässt das Unternehmen kündigt geordnete Nachfolgeregelung für CFO-Position an Details und Zeitpunkt des Abgangs noch offen vorbörsliche Indikation -4,1% - Carlo Gavazzi H1: Umsatz 75,7 Mio Fr. (VJ 68,1 Mio) Auftragseingang 78,6 Mio Fr. (VJ 68,1 Mio) EBIT bei 3,7 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) Reingewinn rund 2,9 Mio Fr. erwartet (VJ -0,4 Mio) Free Cashflow wegen höherer Investitionen negativ - Medacta 2026: senkt Umsatz- und Margenprognose Umsatzwachstum von rund 9% erwartet Bereinigte EBITDA-Marge etwa auf Vorjahresniveau erwartet bestätigt Ziele 2024-2027 vorbörsliche Indikation -7,9% - Asmallworld: SIX verhängt Busse von 40'000 Fr. wegen Ad-hoc-Verstoss - BLKB: Baselbieter Landrat bewilligt neuen Zeitrahmen für PUK - Molecular Partners präsentiert neue Daten zu T-Zell-Therapie MP0632 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Gesamtproduktion Sept +0,4 % gg Vorjahr (Prognose +1,2) Gesamtproduktion Sept +0,7% gg Vormonat (Prognose -0,1) DEVISEN (08.41 Uhr) - EUR/CHF: 0,9142 (Vorabend*: 0,9165) - USD/CHF: 0,8183 (Vorabend*: 0,8165) - EUR/USD: 1,1172 (Vorabend*: 1,1224) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,37% auf 14'968 Punkte - SMIM (Vortag): +0,00% auf 3'270 Punkte - SPI (Vortag): -0,34% auf 21'085 Punkte - DAX (Vortag): -0,43% auf 26'325 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,34% auf 8'205 Punkte
awp-robot/to/ls
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
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