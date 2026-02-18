Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.02.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit leicht positiven Notierungen in den Handel starten. Der Handel an der Wall Street war nach dem langen Wochenende von deutlichen Schwankungen geprägt. Die Zukunft an den Märkten dürfte laut einem Händler davon abhängen, wie stark die KI-Sorgen noch ihre Spuren hinterlassen werden. Im US-Handel waren erneut Softwarehersteller unter die Räder geraten. Hierzulande rücken erneut einige Unternehmen mit ihren Bilanzen in den Vordergrund. Ab dem Nachmittag richtet sich dann der Blick mit einigen Konjunkturdaten und dem Fed-Sitzungsprotokoll wieder auf die USA. 

- SMI vorbörslich: +0,16% auf 13'775,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): +0,07% auf 49'533 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,14% auf 22'578 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +1,02% auf 57'144 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Amrize 2025: Umsatz 11'815 Mio USD (AWP-Konsens: 11'929 Mio)
               Umsatz Build. Materials 8514 Mio USD (AWP-Konsens: 8447 Mio)
               Umsatz Build. Envelope 3301 Mio USD (AWP-Konsens: 3387 Mio)
               EBITDA adj. 3007 Mio USD (AWP-Konsens: 3022 Mio)
               EBITDA-Marge adj. 25,5% (AWP-Konsens: 25,4%)
               Reinergebnis 1185 Mio USD (AWP-Konsens: 1294 Mio)
               Ordentliche Dividende 0,44 USD + Sonderdividende 0,44 USD     
         2026: Umsatz 12,29 Mrd USD bis 12,52 Mrd USD (+4% bis +6%) erwartet
               EBITDA adj. 3,25 Mrd bis 3,34 Mrd USD (+8% bis +11%) erwartet
         VR beantragt Aktienrückkaufprogramm bis zu 1,0 Mrd USD in 12 Monaten
         vorbörsliche Indikation +1,7%
        
- Novartis: Remibrutinib hat Ziele Phase III bei Urtikaria (CIndU) erreicht
            beantragt FDA-Zulassung für Remibrutinib bei chronischer Urtikaria
- Novartis: Management-Verkauf über 3,82 Mio Fr. (30'743 Aktien)

- Straumann 2025: Umsatz 2605 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2592 Mio)
                  Org. Wachstum 8,9% (AWP-Konsens: 8,2%)
                  EBIT 549 Mio Fr. (AWP-Konsens: 609 Mio)
                  Kern-EBIT 655 Mio Fr. (AWP-Konsens: 651 Mio)
                  Kern-Reinergebnis 478 Mio Fr. (AWP-Konsens: 486 Mio)
                  Reinergebnis 358 Mio Fr. (AWP-Konsens: 456 Mio)
                  EBIT-Marge 21,1% (AWP-Konsens: 23,5%)
                  Kern-EBIT-Marge 25,2% (AWP-Konsens: 25,1%)          
                  Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,94 Fr.)
                  Marktanteilsgewinne über die gesamte globale Präsenz hinweg
              Q4: Umsatz APAC 123,9 Mio Fr. (Q3: 144,3 Mio; Q2: 169,3 Mio)
                  Umsatz LatAm 60,8 Mio Fr. (Q3: 62,3 Mio; Q2: 57,1 Mio)
                  Umsatz EMEA 299,9 Mio Fr. (Q3: 234 Mio; Q2: 270,4 Mio)
                  Umsatz Nordamerika 170,3 Mio Fr. (Q3: 161,6 Mio)
            2026: Org. Umsatzwachstum im hohen einstelligen %-Bereich erw.
                  Anhaltende Marktvolatilität erwartet
                  Verbesserung Kern-EBIT-Marge um 30-60 BP gegenüber 2025 erw.
             VR: Thomas und Marco Gadola stehen nicht zur Wiederwahl
                Sébastien Schatzmann und Wolfgang Becker zur Wahl vorgeschlagen
                vorbörsliche Indikation +0,4%

- Sandoz erhält US-Zulassung für erweiterte Enzeevu-Anwendung
  
- CPH 2025: Umsatz 334 Mio Fr. (VJ 323,3 Mio)
            EBIT 32,8 Mio CHF (VJ: 39,2 Mio)
            EBITDA 50,3 Mio Fr. (VJ 53,8 Mio)
            Nettoumsatz Verpackung 219,4 Mio Fr. (VJ: 206,0 Mio)
            Nettoumsatz Chemie 114,7 Mio Fr. (VJ: 117,3 Mio)
            Reinergebnis 23,4 Mio Fr. (VJ 34,4 Mio)
            Dividende 2,00 Fr. (VJ 2,00 Fr.)
      2026: höheres EBITDA und EBIT sowie Nettoergebnis erwartet
            Beide Geschäftsbereiche rechnen mit höherem Umsatz und EBITDA
      Mittelfristziele bestätigt

- EFG 2025: Geschäftsertrag 1669 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1645 Mio)
            Reinergebnis 325,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 386 Mio)
            Nettoneugeld 11,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,0 Mrd)
            Dividende 0,65 Fr. (AWP-Konsens: 0,68 Fr.)
            AuM 185 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 184,9 Mrd)
   CEO/CFO: Zum Jahresbeginn weiter hohe Niveaus bei Kundenaktivitäten
            Sehen uns weiter nach geeigneten Übernahmegelegenheiten um
            Kundenaktivitäten derzeit hoch - Investoren im Risk-on Modus
            Rechtsrückstellung UK-Prozess, weil nun bessere Schätzungen möglich
                     vorbörsliche Indikation -1,4%

- Sunrise 2025: Umsatz 2983 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2970 Mio)
                EBITDAaL adj. 1007 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1005 Mio)
                EBITDAaL-Marge adj. 33,8% (AWP-Konsens: 33,9%)
                Reinergebnis -108,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: -62,7 Mio)
                Free Cashflow adj. 379,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 384,6 Mio)
                Dividende 3,42 Fr. (AWP-Konsens: 3,42 Fr.)
         2026: Dividende von 3,49 Franken je Klasse-A-Aktie erwartet
                Umsatz weitgehend stabilerwartet
                Rund 1 Mrd Fr. adj. EBITDAaL erwartet j
                Bereinigter FCF von 380 - 400 Mio Fr. erwartet
                Investitionen von unter 15% des Umsatzes erwartet
           vorbörsliche Indikation +1,2%

- Avolta gewinnt neuen 12-Jahres-Gastronomieauftrag am Airport Toronto Pearson
- Barry-Callebaut-Grossaktionär Jacobs Holding bekräftigt Engagement
- BVZ: Finanzchefin Kalbermatter verlässt Unternehmen Ende 2026
- Dätwyler schliesst Übernahme von Kaffeekapselhersteller Capsul'in ab
- DocMorris: Deutsche Hausärzte kritisieren E-Patientenakte
- GF nominiert Christopher Guerin zur Wahl in den Verwaltungsrat

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Glencore 2025: Umsatz 248 Mrd USD (VJ 231 Mrd)
                 EBITDA adj. 13,5 Mrd USD (VJ 14,4 Mrd)
                 EBIT adj. 6,0 Mrd USD (VJ 6,9 Mrd)
                 Reinergebnis 0,4 Mrd USD (VJ -1,6 Mrd)
                 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz
- 

Ausland
- GB: VERBRAUCHERPREISE JANUAR +3,0% GG VJ (PROGNOSE +3,0) 
      VERBRAUCHERPREISE JANUAR -0,5 % GG VM (PROGNOSE -0,5) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,006%
- Barry-Callebaut-Grossaktionär Jacobs Holding bekräftigt Engagement
- Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,172%
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,169%
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,039%
- Lastminute: Cannavale/lastminute.com/De Brabant melden Anteil von 45,471%
- Novavest: Swiss Finance & Property meldet Anteil von 5,069%
- Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,065%
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,506%

PRESSE MITTWOCH
- Alpiq und Axpo blockieren Ausstieg der Stadt Zürich aus AKW Gösgen (Tamedia)
- 

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- CPH: Conf Call zu Ergebnis 2025 (9.00 Uhr)
- EFG International: Conf Call zu Ergebnis 2025 (09.30 Uhr)
- Straumann: Conf Call zu Ergebnis 2025 (10.30 Uhr)
- Sunrise: Conf Call zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr)
- Amrize: Conf Call zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr)

  Donnerstag:
- Nestlé: Ergebnis 2025/Strategie-Update (Conf. Call 09.00)
- Zurich: Ergebnis 2025 (Conf. Call 13.00 Uhr)
- Cembra: Ergebnis 2025 (Media Call 10.30 Uhr)
- Novavest: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr)
- TKB: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr)
- Zug Estates: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr)

  Freitag:
- Sika: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Allreal: Ergebnis 2025 (BMK 9.30 Uhr)
- Siegfried: Ergebnis 2025 (BMK 10.30/14.00 Uhr)
- LLB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)

    
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar (Donnerstag)
- BFS: Industrieproduktion Q4 (Donnerstag)

  Ausland:
- US: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (14.30 Uhr)
      Baubeginne- und genehmigungen 12/25 (14.30 Uhr)
      Industrieproduktion 1/26 (15.15 Uhr)
      Kapazitätsauslastung 1/26 (15.15 Uhr)
      FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26 (20.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9131
- USD/CHF: 0,7715
- Swiss Bond Index: +19 BP auf 140,10% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,269% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,71% auf 13'753 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,76% auf 2'179 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,74% auf 18'961 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,80% auf 24'998 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +0,60% auf 8'361 Punkte

awp-robot/sw/

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’178.71 0.76%

