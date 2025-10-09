Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt deuten auf eine insgesamt leicht schwächere Eröffnung hin. Damit würde der Markt die erneut deutlichen Avancen vom Vortag erst einmal konsolidieren. Die Vorgaben werden allerdings als überwiegend positiv bewertet, so dass sich der Markt im Handelsverlauf durchaus weiter nach oben bewegen könnte.

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 12'636,32 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,00% auf 46'602 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,12% auf 23'043 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,50% auf 48'453 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Mobilezone verkauft Deutschland-Geschäft an Freenet Verkaufserlös von rund 230 Mio Euro erwartet Vollzug des Verkaufes (Closing) wird bis Ende 2025 erwartet Wegfall von DE soll durch Wachstum voll kompensiert werden Bis 2028 weiterhin Dividende von 0,90 Fr. pro Aktie geplant 2028 EBITDA von rund 70 Mio Fr. erwartet Verkaufserlös für anorganische Wachstum u. Schuldenabbau Prüfen Aktienrückkaufprogramm nach Vollzug der Transaktion VR-Delegierter: Zukäufe in den nächsten 12 bis 18 Monaten möglich Verkauf in DE ohne Auswirkungen aufs CH-Geschäft - Clariant baut Standort in China für 100 Millionen Franken aus - Santhera schliesst Vertriebsvereinbarung mit Biomedica für Agamree in Russland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: HANDELSBILANZSALDO AUGUST +17,2 MRD EURO (PROGNOSE +15,0) IMPORTE AUGUST -1,3% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,5) EXPORTE AUGUST -0,5% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,115% - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3% - R&S: Blackrock meldet Anteil von <3% - Rieter: Martin Haefner/Peter Spuhler melden Anteil von 48,811% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 8,53% - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,072% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Mobilezone: Verkauf Deutschlandgeschäft (Video-Konferenz 08.30 Uhr) Freitag: - keine Termine Montag - Tecan: Q3 Update (qualitativ) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2025 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex September 2025 (Freitag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr)* Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25 (16.00 Uhr)* * Unter Vorbehalt wegen Shutdown in den USA SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot bis HEUTE 16.00 Uhr) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9320 - USD/CHF: 0,8012 - Swiss Bond Index: +22 BP auf 139,05% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,281% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,01% auf 12'648 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,96% auf 2'053 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,90% auf 17'420 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,87% auf 24'597 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,11% auf 8'060 Punkte

