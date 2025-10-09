Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SLI 3025288 / CH0030252883

2’052.74 Pkt
19.42 Pkt
0.96 %
17:31:17
09.10.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt deuten auf eine insgesamt leicht schwächere Eröffnung hin. Damit würde der Markt die erneut deutlichen Avancen vom Vortag erst einmal konsolidieren. Die Vorgaben werden allerdings als überwiegend positiv bewertet, so dass sich der Markt im Handelsverlauf durchaus weiter nach oben bewegen könnte. 

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 12'636,32 Punkte (08.10 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): +0,00% auf 46'602 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,12% auf 23'043 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +1,50% auf 48'453 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Mobilezone verkauft Deutschland-Geschäft an Freenet 
              Verkaufserlös von rund 230 Mio Euro erwartet
              Vollzug des Verkaufes (Closing) wird bis Ende 2025 erwartet
              Wegfall von DE soll durch Wachstum voll kompensiert werden
              Bis 2028 weiterhin Dividende von 0,90 Fr. pro Aktie geplant
              2028 EBITDA von rund 70 Mio Fr. erwartet
              Verkaufserlös für anorganische Wachstum u. Schuldenabbau
              Prüfen Aktienrückkaufprogramm nach Vollzug der Transaktion
        VR-Delegierter: Zukäufe in den nächsten 12 bis 18 Monaten möglich
                     Verkauf in DE ohne Auswirkungen aufs CH-Geschäft

- Clariant baut Standort in China für 100 Millionen Franken aus
- Santhera schliesst Vertriebsvereinbarung mit Biomedica für Agamree in Russland

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz:
- 

  Ausland:
- DE: HANDELSBILANZSALDO AUGUST +17,2 MRD EURO (PROGNOSE +15,0) 
      IMPORTE AUGUST -1,3% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,5) 
      EXPORTE AUGUST -0,5% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) 
      

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,115%
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3%
- R&S: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Rieter: Martin Haefner/Peter Spuhler melden Anteil von 48,811%
- Temenos: Blackrock meldet Anteil von 8,53%
- Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,072%

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Mobilezone: Verkauf Deutschlandgeschäft (Video-Konferenz 08.30 Uhr)

  Freitag:
- keine Termine

  Montag
- Tecan: Q3 Update (qualitativ)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2025 (nachbörslich)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- Seco: Konsumentenstimmungsindex September 2025 (Freitag)
 
 Ausland:
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr)*
      Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25 (16.00 Uhr)*

* Unter Vorbehalt wegen Shutdown in den USA

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot bis HEUTE 16.00 Uhr)
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant)
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9320
- USD/CHF: 0,8012
- Swiss Bond Index: +22 BP auf 139,05% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,281% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): +1,01% auf 12'648 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,96% auf 2'053 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,90% auf 17'420 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,87% auf 24'597 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +1,11% auf 8'060 Punkte

awp-robot/sw/uh

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’052.74 0.96%

