SLI 3025288 / CH0030252883

1’966.61 Pkt
10.20 Pkt
0.52 %
17:31:49
30.09.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag mit einem kaum veränderten Start erwartet. Die an sich positiven US-Vorgaben locken bislang die Anleger hierzulande noch nicht aus der Reserve. Zudem droht in den USA mal wieder ein Shutdown der Regierungsbehörden, sollte im Kongress keine Einigung zum Haushalt erzielt werden. 

- SMI vorbörslich: -0,08% auf 11'997,04 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,15% auf 46'316 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,48% auf 22'591 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,01% auf 45'048 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- UBS kritisiert Vorlage zu Änderung der Eigenmittelverordnung
      Vernehmlassungsantwort: Wollen verhältnismässige Umsetzung v. TBTF-Regeln
      Kosten weitreichende Massenahmen würden Wettbewerbsfähigkeit schwächen
      Gegen "unverhältnmismässig Vorschläge" zu Behandlung Software und DTA
      Software/DTA-Regeln kosten rund 11 Mrd Kapital auf Gruppenebene
      Ansatz von Bundesrat zur Stärkung von AT1-Kapital nicht zielgerichtet
      Vorlage sollte Übergangfristen für "weitreichende Änderungen" enthalten
      Unabhängige Studien rechnen mit Kosten für Kapital von 10%
      
- Roche stellt neuen Troponin T-Test zur präzisen Herzinfarkt-Diagnose vor

- Addex H1: Liquide Mittel 2,3 Mio Fr. (Ende Q1: 2,8 Mio)
        Q2: Reinergebnis -1,84 Mio Fr. (VJ 12,9 Mio)
        
- Youngtimers H1: Reinergebnis -4,5 Mio USD (VJ -1,6 Mio)

- Airesis muss keinen Halbjahresbericht mehr vorlegen
- Avolta geht Parnterschaft mit thailändischem Duty-Free-Anbieter ein
- Bystronic ernennt mit Wilfried de Backer neuen Chef für Service-Geschäft
- Kuros stellt MagnetOs MIS Delivery System an SMISS-Tagung in Las Vegas vor
- LUKB: Désirée von Michaelis folgt auf Beat Hodel in Geschäftsleitung
- Zug Estates ernennt Janine Nauer zur Chefin für Projektentwicklung

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Axpo: Roland Leuenberger soll neuer Verwaltungsratspräsident werden

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:
- CN: RatingDog-Einkaufsmanagerindex zieht überraschend an 
- DE: Einfuhrpreise August -1,5% gg Vorjahr (Prognose -1,4) 
      Einfuhrpreise August -0,5% gg Vormonat (Prognose -0,2) 
      Einzelhandelsumsatz real August -0,2% gg Vormonat (Prognose +0,6) 
      Einzelhandelsumsatz real August -1,1% gg Vorjahr (Prognose +2,3) 
      Einzelhandelsumsatz nominal August +0,1% gg Vormonat 
      Einzelhandelsumsatz nominal August +3,2% gg Vorjahr 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Forbo: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3%
- Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von 3,038%
- Rieter: JPMorgan meldet Anteil von 29,668%
- Roche: Maja Oeri meldet Anteil von 3,792%; Melchior Oeri 3,792%
- Santhera meldet Eigenanteil von 4,601%/45,089%

PRESSE DIENSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag:
- CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich)
  
  Mittwoch:
- Addex (Conf Call 16.00 Uhr)

  Donnestag:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- KOF Konjunkturbarometer September (09.00 Uhr)

- BFS: Detailhandelsumsätze August 2025 (Mittwoch)
       Dienstleistungsumsätze Juli 2025 (Mittwoch)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) September (Mittwoch)
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2025 (Donnerstag)

  Ausland:
- DE: Arbeitsmarktdaten (09.55 Uhr)
      Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröff. 14.00 Uhr)
- FR: Erzeugerpreise 8/25 (08.45 Uhr)
      Konsumausgaben 8/25 (08.45 Uhr)
      Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröff. 08.45 Uhr)
- IT: Erzeugerpreise 8/25 (10.00 Uhr)
      Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröff. 11.00 Uhr)
- US: FHFA Hauspreisindex 7/25 (15.00 Uhr)
      MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25 (15.45 Uhr)
      Jolts Offene Stellen 8/25 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant)
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9355
- USD/CHF: 0,7973
- Swiss Bond Index: +11 BP auf 139,60% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,19% (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,64% auf 12'007 Punkte
- SLI (Montag): +0,52% auf 1'967 Punkte
- SPI (Montag): +0,61% auf 16'632 Punkte
- Dax (Montag): +0,02% auf 23'745 Punkte
- CAC 40 (Montag): +1,10% auf 7'881 Punkte

awp-robot/sw/

Indizes in diesem Artikel
SLI 1’966.61 0.52%

