29.10.2025 07:31:42

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

Umsatz Vans 4.044 -13% 4.192 -10% 4.657

EBIT bereinigt Vans 412 -34% 385 -39% 628

bereinigte Umsatzrendite Vans 10,2 -- 9,2 -- 13,5

Umsatz Mobility 5.805 -3% 6.080 +1% 6.007

EBIT bereinigt Mobility 313 +10% 277 -3% 285

bereinigte Eigenkapitalrendite Mobility 9,6 -- -- -- 8,9

AMADEUS FIRE

hat in den ersten neun Monaten einen Gewinneinbruch erlitten. Der Konzernumsatz ging im Jahresvergleich um 17,9 Prozent auf 277,2 Millionen Euro zurück, der operative Rohertrag sank um 22,5 Prozent auf 143,0 Millionen Euro. Die Rohertragsmarge verschlechterte sich auf 51,6 von 54,4 Prozent. Das operativen EBITA sackte um 79,1 Prozent auf 9,7 Millionen Euro ab. Die operative EBITA-Marge sank auf 3,5 von 13,8 Prozent. Das operative Jahresergebnis sieht das Unternehmen nun eher im unteren Bereich des zum Halbjahr prognostizierten Ergebniskorridors von 15 bis 25 Millionen Euro.

NOKIA/NVIDIA

Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an der Integration von künstlicher Intelligenz in Telekommunikationsnetze, um die Leistung und Effizienz angesichts steigender Arbeitslasten zu erhöhen. Zuvor hatten die beiden Unternehmen bekannt gegeben, dass Nvidia 1 Milliarde US-Dollar in Nokia investieren und durch den Erwerb neu ausgegebener Aktien einen Anteil von 2,9 Prozent an dem finnischen Telekommunikationsausrüster übernehmen wird. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird T-Mobile US mit Nokia und Nvidia zusammenarbeiten, um KI-Netzwerktechnologien zu testen.

PHILIPS

hat ein Warnschreiben der Food and Drug Administration (FDA) erhalten, in dem die US-Gesundheitsbehörde moniert, dass einige Produktionsstätten des Medizintechnikherstellers nicht den Produktionsvorschriften entsprächen. Wenn die Verstösse nicht angemessen behoben werden, kann dies ohne weitere Ankündigung zu regulatorischen Massnahmen der FDA führen, einschliesslich Beschlagnahmung, einstweiliger Verfügung und zivilrechtlichen Geldstrafen, wie es in dem Schreiben weiter heisst.

REDCARE PHARMACY

hat nach den detaillierten Ergebnissen im dritten Quartal auch operativ den Gewinn gesteigert. Das bereinigte EBITDA stieg laut Mitteilung auf 17 Millionen Euro von rund 11 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 2,4 Prozent von 2. In den ersten neun Monaten erwirtschaftete die Online-Apotheke damit ein bereinigtes EBITDA von 44 Millionen Euro bei einer Marge von 2,1 Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr sowie mittel- und langfristig bestätigte Redcare Pharmacy. Das Unternehmen strebt 2025 eine bereinigte EBITDA-Marge von 2 bis 2,5 Prozent an sowie mittel- bis langfristig von mehr als 8 Prozent.

UBS

hat im dritten Quartal dank einer guten Entwicklung in ihrem Kerngeschäft mehr verdient als erwartet. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 2,5 Milliarden US-Dollar und lag damit um 74 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut einem von Factset erstellten Konsens für den Dreimonatszeitraum einen Nettogewinn von 1,3 Milliarden Dollar erwartet.

SK HYNIX

Der Hauptlieferant von High-Bandwidth-Memory-Produkten für Nvidia, hat im dritten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Kräftige Investitionen grosser globaler Tech-Konzerne in künstliche Intelligenz heizten die Nachfrage nach den technisch anspruchsvollen KI-Chips weiter an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 02:32 ET (06:32 GMT)

