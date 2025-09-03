MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

|
Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg zum Settlement um 2,5 Prozent auf 65,59 Dollar. Treibend wirkten laut Marktteilnehmern ukrainische Drohnenangriffe auf Moskaus Energieinfrastruktur. Sie verstärkten die Spekulation über russische Versorgungsunterbrechungen.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 3.533,09 3.530,15 +0,1% 2,94 +32,5%
Silber 40,67 40,925 -0,6% -0,25 +42,8%
Platin 1.206,05 1208,53 -0,2% -2,48 +36,9%
Kupfer 4,59 4,57 +0,4% 0,02 +11,7%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Das Gold erreichte ein Rekordhoch; im späten Handel kletterte die Feinunze um 1,8 Prozent auf 3.537 Dollar. Getrieben wurde das Edelmetall zuletzt von der Aussicht auf sinkende US-Zinsen. Am Dienstag profitierte es dazu stark von seinem Ruf als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten.
+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++
ALLIANZ
Die Ratingagentur Moody's hat das IFS-Rating (Insurance Financial Strength) mit Aa2 bestätigt. Der Ausblick ist stabil.
hat in einem Gerichtsverfahren drastische kartellrechtliche Sanktionen für sein Verhalten auf dem US-Suchmarkt vermieden. Ein US-Richter untersagte dem Unternehmen den Abschluss von Exklusiv-Suchverträgen, lehnte aber eine Zwangsabspaltung seines Browsers Chrome und andere vom US-Justizministerium geforderte weitreichende Massnahmen ab.
