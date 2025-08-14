Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick bestätigt 14.08.2025 16:27:03

Montana Aerospace-Aktie trotzdem schwächer: Schwarze Zahlen im ersten Halbjahr

Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace hat im ersten Halbjahr mehr umgesetzt und verdient.

Für das zweite Halbjahr erwartet Montana Aerospace eine anhaltend gute Dynamik und bestätigt den Ausblick.

Der Umsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um gut 14 Prozent auf knapp 821 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sowohl der grössere Bereich Luftfahrt (+5,1%) als auch das kleinere Segment Energie (+14,4%) legten zu.

Profitabilität gesteigert

Auch die Profitabilität nahm zu. So kletterte der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) auf 102 Millionen Euro nach 79 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 12,4 von 11,0 Prozent.

Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 6,4 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 17,4 Millionen im Vorjahr.

Ausblick bestätigt

Die Ziele für 2025 wurden sodann bestätigt. Für das laufende Jahr erwartet das Management ein Nettoumsatz von mehr als 1,6 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 200 Millionen Euro. Im Bereich Aerostructures wird ein Umsatz in Höhe von 850 Millionen Euro angestrebt, im Bereich Energy ein solcher von rund 680 Millionen.

Auch für 2026 hat die Gruppe bereits Ziele genannt. Dann strebt das Unternehmen einen Nettoumsatz von rund 2,0 Milliarden Euro und ein EBITDA von mehr als 250 Millionen Euro an.

Im Schweizer Handel verliert die Montana Aerospace-Aktie zeitweise 1,88 Prozent auf 26,10 Franken.

sc/hr/gab

Reinach (awp)



