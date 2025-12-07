Molecular Partners-Aktie: Biotechunternehmen meldet positive Daten zu MP0533

In der Dosisabstufungsstudie wird der Wirkstoff bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) erprobt.

Hier zeige sich, dass eine verdichtete MP0533-Dosierung verträglich zu sein scheine und zu einer deutlich verbesserten Serumkonzentration im Behandlungszyklus 1 führe mit einer vielversprechenden vorläufigen Antitumoraktivität, teilte Molecular Partners aus Schlieren am Sonntag in einem Communiqué mit.

Die Ergebnisse werden an der 67. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt, die vom 6. bis 9. Dezember 2025 in Orlando, Florida, stattfindet.

"Die Ergebnisse bei Patienten mit einer höheren Dosierungsfrequenz von MP0533 sind sehr vielversprechend", erklärte Krebsmedizinprofessorin Courtney DiNardo von der Universität Texas und Co-Vorsitzende des MP0533-Dosis-Eskalations-Prüfungsausschusses (DERC).

8 von 48 Patienten hätten auf das Medikament angesprochen. Dabei hätten fünf Patienten vollständig angesprochen und drei Patienten einen morphologisch leukämiefreien Zustand erreicht. Die Ergebnisse würden darauf hindeuten, dass Patienten mit geringer Krankheitslast am ehesten von MP0533 profitieren könnten. Die Resultate rechtfertigten eine weitere Erforschung des Potenzials von MP0533, hiess es.

Schlieren (awp)