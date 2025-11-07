Mobimo-Aktie tiefer: Starker Promotionserfolg und neuer VRP an der Spitze

|Starke Nachfrage
Bei Mobimo läuft es rund.
Dank der starken Nachfrage nach Wohneigentum habe es starke Verkaufsfortschritte bei den laufenden Stockwerkeigentumsprojekten gegeben, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Dadurch erwartet Mobimo, dass der Erfolg aus Entwicklung und Verkauf Promotion für das laufende Geschäftsjahr über den bisherigen Zielen ausfallen wird und das Resultat des ersten Halbjahres (24,6 Mio Fr.) übertrifft.
Im kommenden Jahr 2026 dürfte sich dann der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion wieder im Rahmen der langjährigen Guidance von über 20 Millionen Franken bewegen.
Markus Schürch soll neuer VRP werden
Derweil kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. So soll Markus Schürch, seit 2024 Mitglied im Gremium, an der ordentlichen Generalversammlung vom 31. März 2026 zum Nachfolger von Peter Schaub als Verwaltungsratspräsident gewählt werden. Schürch ist zudem Finanzchef bei Belimo und verfüge entsprechend über ein breites Netzwerk, heisst es weiter.
Zudem wird die Zuwahl von Sophie Dubuis in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Damit bleibe es auch nach dem Austritt von Schaub bei einem siebenköpfigen Gremium, das dann erstmals mehrheitlich aus Frauen bestehe. Dubuis ist unter anderem Mitglied im Verwaltungsrat der Genfer Kantonalbank und VRP der Genossenschaft Migros Genf.
Die Mobimo-Aktie legt im SIX-Handel zeitweise um 0,14 Prozent zu auf 347 Franken.
