Millionenanleihe: Lufthansa platziert Wandelanleihe am Markt - Aktie leichter

Wie Lufthansa mitteilte, war die Transaktion mehrfach überzeichnet.

"Wir sind sehr zufrieden mit der erfolgreichen Emission unserer neuen Wandelanleihe, die wir zu sehr attraktiven Konditionen platzieren konnten", sagte Finanzvorstand Till Streichert. Die Anleihen haben eine Stückelung von je 100.000 Euro und einen festverzinslichen jährlichen Kupon von 0,0 Prozent.

Die Anleihen werden am 10. September 2032 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag, der auf 102,66 Prozent des Nennbetrags festgesetzt wurde, zurückgezahlt, sofern sie nicht vorzeitig gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen wurden. Investoren haben ausserdem die Möglichkeit, die Anleihen in neue oder bestehende Namensaktien zu wandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 10,76 Euro festgesetzt, was einer Wandlungsprämie von 42,5 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 7,55 Euro entspricht.

Der Erlös ist für die Finanzierung des Rückkaufs ausstehender Wandelanleihen und für allgemeine Geschäftszwecke vorgesehen.

Eurowings unterstützt Reallabor für SAF-Produktion am Airport Düsseldorf

Die Lufthansa-Tochter Eurowings wird künftig nachhaltigen Flugkraftstoff von dem Essener Startup Greenlyte beziehen. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft wird Greenlyte am Flughafen Düsseldorf ein Reallabor für "Sustainable Aviation Fuel" (SAF) der nächsten Generation errichten. Dies teilten die Unternehmen und der Flughafenbetreiber gemeinsam mit. Das Reallabor soll mit einer prognostizierten Produktionskapazität von etwa 150 Tonnen pro Jahr vor allem als Machbarkeitsnachweis dienen und den Weg für kommerzielle Anlagen mit deutlich grösserer Kapazität ebnen.

Die 150 Tonnen reichen den Angaben zufolge rein rechnerisch für etwa 60 Flüge zwischen Düsseldorf und Palma mit der aktuell maximal zulässigen SAF-Beimischungsquote von rund 50 Prozent. Eurowings hat sich in einer unterzeichneten Absichtserklärung bereit erklärt, die gesamte Produktionsmenge des Reallabors für zunächst die ersten drei Jahre exklusiv abzunehmen. Die Fluggesellschaft, die am Flughafen Düsseldorf ihre grösste Basis in Europa unterhält, wird zudem strategischer Partner des Innovationsprojekts. Die Fertigstellung des SAF-Reallabors ist bis 2028 geplant.

Das im Jahr 2022 gegründete Startup-Unternehmen Greenlyte hat der Mitteilung zufolge ein vollständig elektrisches, patentgeschütztes System entwickelt, das essenzielle Ausgangsstoffe für die Herstellung von E-Methanol, E-Diesel und SAF liefert. Das sogenannte Power-to-Liquid (PtL)-Verfahren kann demnach CO2 direkt aus der Atmosphäre entnehmen, im gleichen Prozess grünen Wasserstoff produzieren und beides in synthetischen Treibstoff umwandeln.

Bisher ist PtL-SAF allerdings noch bis zu zehnmal teurer als fossiles Kerosin. Damit strombasierte Flugkraftstoffe in der Breite genutzt werden könnten, müsse ihre Verfügbarkeit steigen, und die Preise müssten deutlich sinken. Nur so könnten Vorgaben für die Beimischungsquoten erfüllt werden, teilten die Unternehmen mit.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,18 Prozent tiefer bei 7,53 Euro.

DJG/mgo/cln

DOW JONES