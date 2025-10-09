Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
09.10.2025 14:50:28
Mercer, MergerWare Enter Strategic Alliance
(RTTNews) - Mercer, a business of Marsh McLennan (MMC) and MergerWare announced a strategic alliance aimed at improving how organizations plan, manage, and execute mergers and acquisitions. The collaboration combines Mercer's global M&A advisory expertise with MergerWare's digital execution platform to deliver more successful integrations. The alliance will help organizations: simplify due diligence, accelerate decision-making, and improve transparency throughout the deal lifecycle; uncover and address people-related risks with data-driven insights; and deliver faster integrations.
Jeff Black, Global Leader of Mercer's M&A Advisory Services, said: "Our alliance with MergerWare creates a new standard for deal execution by combining advisory expertise with innovative technology, giving clients the tools they need to achieve growth objectives while minimizing risks."
09.10.2025 14:50:18
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich im Handelsverlauf nur leichte Bewegungen. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen zunächst neue Rekorde zu sehen. Die Wall Street soll wenig verändert in den Donnerstagshandel einsteigen. Die größten Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag höher.
