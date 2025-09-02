Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langfristige Investition 02.09.2025 10:02:12

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

HOCHTIEF
204.23 CHF -1.44%
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 110.10 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.083 HOCHTIEF-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2025 1’985.47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 218.60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98.55 Prozent angewachsen.

Am Markt war HOCHTIEF jüngst 16.27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu HOCHTIEF AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
24.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
13.06.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
