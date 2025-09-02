|Kurse + Charts + Realtime
02.09.2025 10:02:12
MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 110.10 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.083 HOCHTIEF-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2025 1’985.47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 218.60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98.55 Prozent angewachsen.
Am Markt war HOCHTIEF jüngst 16.27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
01.09.25
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
01.09.25
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF kommt am Mittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
29.08.25
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Anleger warten auf Impulse: MDAX pendelt zum Handelsstart um die Nulllinie (finanzen.ch)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}