MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 110.10 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.083 HOCHTIEF-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2025 1’985.47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 218.60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98.55 Prozent angewachsen.

Am Markt war HOCHTIEF jüngst 16.27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

