Mazarin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mazarin veröffentlichte am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.4 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 84.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch