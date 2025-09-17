Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
17.09.2025 11:55:40
MARKT USA/Wall Street wenig verändert erwartet vor Fed-Zinsentscheidung
Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank deutet sich an der Wall Street zur Wochenmitte eine wenig veränderte Tendenz an. Mehrheitlich rechnet der Markt mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Diese Erwartung stützt sich auf Anzeichen eines schwächelnden US-Arbeitsmarkts und eine gleichzeitig anhaltend hohe Inflation. Spannend werden auch die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell, in Bezug auf die weitere Zinspolitik. Sollte er sich zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen äussern, könnte dies am Markt für erhebliche Enttäuschung sorgen, da mittlerweile mit bis zu zwei weiteren Senkungen bis zum Jahresende gerechnet wird.
Die vor der Startglocke anstehenden US-Baubeginne und -genehmigungen dürften keinen grösseren Impuls setzen.
Bei den Einzelwerten geht es für die Nvidia-Aktie vorbörslich um 0,9 Prozent nach unten. Hintergrund sind Berichte, wonach der chinesische Konzern Baidu damit begonnen haben soll, einen intern entwickelten Chip zu verwenden, um Versionen der eigenen grossen Ernie-Sprachmodelle zu trainieren und damit teilweise die Abhängigkeit von Nvidia-Chips zu ersetzen.
Die Workday-Aktie legt um 5,8 Prozent zu. Elliott Investment Management hat bekannt gegeben, dass es mehr als 2 Milliarden Dollar in das HR-Softwareunternehmen investiert hat, kurz nachdem Workday gemeldet hat, dass es das auf KI fokussierte Unternehmen Sana für 1,1 Milliarden Dollar kaufen wird.
Microsoft (+0,4%) wird bis 2028 rund 30 Milliarden Dollar in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz und in bestehende Anlagen in Grossbritannien investieren. Es handelt sich um das bislang grösste finanzielle Engagement des Tech-Giganten auf der Insel. Die Ankündigung erfolgt, kurz nachdem die Alphabet-Tochter Google zugesagt hat, in den nächsten zwei Jahren fast 7 Milliarden Dollar in Grossbritannien zu investieren.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2025 05:56 ET (09:56 GMT)
