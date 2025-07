MÄRKTE USA/Rekordjagd hält an - Zwischen Fed-Entscheid und Berichtssaison

DOW JONES--Die Rekordjagd an der Wall Street dürfte am Dienstag weitergehen. Allerdings dürften die Aufschläge erneut moderat ausfallen im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Der Future auf den S&P-500 steigt um 0,2 Prozent, der Nasdaq-Future verbessert sich um 0,4 Prozent.

Die Fed dürfte die Zinsen unverändert lassen, Zinssenkungen dürften aber danach kommen, meint Marktstratege Christian Hoffmann von Thornburg Investment Management. "Ich würde in diesem Jahr ein oder zwei Zinssenkungen erwarten, aber wenn wir weiterhin die gleiche Unsicherheit in Bezug auf die Zoll- und Handelspolitik haben, macht das den Rahmen für eine Zinssenkung besonders schwierig", sagt der Leiter des Bereichs Fixed Income.

Auf der Konjunktur-Agenda stehen nach der Startglocke lediglich der Index des US-Verbrauchervertrauens für Juli und der Bericht zur Entwicklung der offenen Stellen im Juni (Jolts).

Daneben nimmt die Berichtssaison wieder Fahrt auf. Unitedhealth hat im zweiten Quartal weniger verdient und umgesetzt als erwartet. Dafür gab der Konzern wieder eine Prognose, die aber klar unter dem im Mai ausgesetzten Ausblick liegt. Die Aktie fällt vorbörslich um 2,8 Prozent. Merck & Co. (-4,0%) will mit einem auf mehrere Jahre angelegten Sparprogramm Ressourcen für neue Produkte freisetzen. Der Konzern verbuchte im zurückliegenden Quartal geringere Einnahmen und Umsätze und kappte seine Prognose für das Gesamtjahr.

Ein schwächeres US-Geschäft hat United Parcel Service (-2,8%) im zweiten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Für das laufende Jahr traut sich der Logistiker wegen der ökonomischen Unsicherheit nach wie vor keine Prognose zu. Procter & Gamble (+1,4%) hat im vierten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert und die Markterwartungen übertroffen.

Der Ölfeldausrüster Baker Hughes übernimmt Chart Industries für 13,6 Milliarden Dollar. Chart, ein Spezialist für Prozesstechnologie, beendet damit die zuvor getroffene Fusionsvereinbarung mit Flowserve im Volumen von 19 Milliarden Dollar. Baker Hughes verlieren 3,3 Prozent, Chart steigen um 16,1 Prozent.

Der Bahnkonzern Union Pacific (-0,5%) kündigte die Übernahme von Norfolk Southern (-2,6%) im Wert von 85 Milliarden Dollar an. Eine entsprechende Vereinbarung sei getroffen worden, hiess es in einer Mitteilung.

Der Streaming-Dienst Spotify (-6,8%) hat im zweiten Quartal dank seiner Hörbücher und seiner personalisierten Musikangebote mehr Abonnenten gewonnen. Gleichzeitig schrieb das Unternehmen rote Zahlen. Boeing (+1,5%) hat mit Hilfe von zügigeren Flugzeugauslieferungen das beste Quartalsergebnis seit 2023 vorgelegt. Paypal (-4,9%) hat die Jahresprognose nach einem überraschend guten zweiten Quartal erhöht.

Der Dollar baut die Vortagesgewinne leicht aus. Dagegen geht es für den Euro nach dem Handelsabkommen zwischen den USA und der EU weiter abwärts auf 1,1530 Dollar, ein Minus von 0,5 Prozent. "Dies hat die Probleme des Euroraums wieder in den Vordergrund gerückt", urteilt Analyst Michael Pfister von der Commerzbank. Anleger seien kurzzeitig erleichtert gewesen, dass endlich eine Einigung erzielt worden sei, doch der Fokus habe sich schnell auf die Realität dessen verlagert, was das Abkommen für die Wirtschaft der Eurozone bedeute. Der Euro leide wahrscheinlich unter der Einführung der Zölle, während der US-Dollar durch das verringerte Risiko einer US-Rezession gestützt werde, meint Pfister.

Der Goldpreis holt einen Teil seiner Vortagesverluste wieder auf. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen gibt dagegen die Gewinne vom Wochenbeginn wieder ab und verliert 6 Basispunkte auf 4,38 Prozent.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1530 -0,5% 1,1591 1,1733 +13,6%

EUR/JPY 171,40 -0,5% 172,19 173,29 +6,6%

EUR/CHF 0,9309 -0,0% 0,9309 0,9348 -0,3%

EUR/GBP 0,8651 -0,3% 0,8676 0,8735 +5,8%

USD/JPY 148,66 +0,1% 148,56 147,70 -6,1%

GBP/USD 1,3327 -0,3% 1,3361 1,3431 +7,4%

USD/CNY 7,1544 +0,1% 7,1460 7,1471 -0,8%

USD/CNH 7,1830 +0,0% 7,1818 7,1673 -2,3%

AUS/USD 0,6501 -0,4% 0,6524 0,6557 +6,2%

Bitcoin/USD 118.987,20 +0,7% 118.119,45 115.368,50 +26,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,11 66,71 +0,6% 0,40 -9,5%

Brent/ICE 70,41 70,04 +0,5% 0,37 -9,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.319,86 3.311,12 +0,3% 8,74 +27,2%

Silber 32,99 32,94 +0,2% 0,05 +16,3%

Platin 1.216,84 1.202,72 +1,2% 14,12 +36,5%

Kupfer 5,60 5,60 0% 0,00 +42,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2025 08:55 ET (12:55 GMT)