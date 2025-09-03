MÄRKTE USA/Börsen erholen sich - Alphabet auf Rekordhoch

DOW JONES--Nach der jüngsten Durststrecke geht die Wall Street am Mittwoch auf Erholungskurs. Im Zuge der jüngsten Einbussen sei der marktbreite S&P-500 am Vortag unter seinen jüngsten Aufwärtstrend, der Ende Juni begonnen worden sei, gefallen, merkt Marktstratege Michael Kramer von Mott Capital Management an. Zuletzt hatten die beharrlich hohe Inflation und steigende Staatsverschuldungen über einen Anstieg der globalen Rentenrenditen für Störfeuer am Aktienmarkt gesorgt. Aktuell zeigt sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen 7 Basispunkte niedriger bei 4,21 Prozent. Am Aktienmarkt sinkt der Dow-Jones-Index gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,3 Prozent auf 45.092 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern dagegen um 0,3 bzw. 0,9 Prozent.

Nachdem die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen die Marke von 5,00 Prozent übersprungen und damit den höchsten Stand seit Juli erreicht hat, wirft der US-Langläufer mit nun 4,90 Prozent wieder etwas weniger ab. "Letztendlich ist dies unserer Ansicht nach wahrscheinlich nur ein weiterer Beweis für einen breiteren Rückgang des Anlegerappetits auf Anleihen mit sehr langer Laufzeit", urteilt Rentenstratege Dario Messi von Julius Bär zum jüngsten Rendite-Anstieg.

Daneben verunsichern weiter Bedenken über die Unabhängigkeit der US-Notenbank die Anleger. US-Finanzminister Bessent will sich laut Kreisen am Freitag zur Suche nach einem Kandidaten für den nächsten US-Notenbankgouverneur äussern. In der Zwischenzeit geht das Warten weiter, ob die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch US-Präsident Trump rechtmässig erfolgte. Eine Entscheidung könnte am Donnerstag fallen. Der Dollar kommt nach den Vortagesaufschlägen etwas zurück, der Dollar-Index büsst 0,1 Prozent ein.

Die Erdölpreise fallen deutlich. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwägt die Opec+ eine Erhöhung der Fördermenge. "Zwar stützt die Geopolitik die Preise, aber stark gesunkene Raffineriekapazitäten in Russland liefern mehr Angebot für den Export", heisst es zudem bei der MUFG. Die Ukraine hat im Abwehrkampf gegen den russischen Aggressor verstärkt Raffinerien in Russland angegriffen. Die Feinunze Gold verteuert sich um 1 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Indien kaufe aktuell grosse Mengen des Edelmetalls, zudem nähmen die fiskalischen Sorgen in den USA zu und auch Inflationssorgen machten wieder verstärkt die Runde, erklären die Analysten von SP Angel.

Unter den Einzelwerten steigen Alphabet um 8,7 Prozent auf ihren bisher höchsten Stand, nachdem das Unternehmen einer Zerschlagung entgangen ist. Im Kartellrechtsfall von Google hat der Konzern einen wichtigen juristischen Erfolg eingefahren. Der Suchmaschinenriese muss seinen Chrome-Webbrowser nicht verkaufen und darf auch die Kooperation mit Apple aufrechterhalten. Allerdings muss Google Auflagen erfüllen. Für die Apple-Aktie geht es mit der Nachricht um 2,8 Prozent nach oben. Google darf den iPhone-Hersteller weiterhin üppig dafür bezahlen, dass er Google zum Standard-Suchanbieter auf seinen Geräten macht.

Zscaler werden überraschend 1 Prozent tiefer gehandelt. Das Cybersicherheitsunternehmen verzeichnete einen weiteren Umsatzsprung im Quartal. Dazu übertrifft die Jahresprognose die Erwartungen. Risiken im Zusammenhang mit der Verbreitung von KI treiben bei Zscaler die Nachfrage. HealthEquity ziehen um 3,7 Prozent an. Das Finanztechnologieunternehmen übertraf im zweiten Quartal mit Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Analysten und hob die Gewinnprognose an. Comerica zeigen sich 0,9 Prozent niedriger; laut Wall Street Journal hat sich der aktivistische Investor HoldCo Asset Management mit dem Vorstand angelegt und sich für einen Verkauf der Regionalbank ausgesprochen.

Die Aktien von Macy's springen um 17 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hat Quartalsergebnisse über den Analystenerwartungen vorgelegt und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Bruker knicken um 12 Prozent ein. Der Hersteller von wissenschaftlichen Instrumenten hat eine Kapitalerhöhung um 600 Millionen Dollar angekündigt. Figma legen um 3,4 Prozent zu. Das Design-Softwareunternehmen wird nach Handelsende erstmals seit dem Börsengang am 31. Juli Quartalszahlen vorlegen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 45.092,40 -0,4% -203,41 +6,5%

S&P-500 6.434,91 +0,3% 19,37 +9,1%

NASDAQ Comp 21.478,16 +0,9% 198,53 +10,2%

NASDAQ 100 23.387,65 +0,7% 156,54 +10,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1669 +0,2% 1,1642 1,1704 +12,4%

EUR/JPY 172,65 -0,0% 172,72 172,39 +6,0%

EUR/CHF 0,9378 +0,1% 0,9366 0,9373 -0,2%

EUR/GBP 0,8678 -0,2% 0,8693 0,8643 +5,1%

USD/JPY 147,96 -0,3% 148,36 147,29 -5,7%

GBP/USD 1,3447 +0,4% 1,3393 1,3541 +7,0%

USD/CNY 7,1103 +0,0% 7,1091 7,1101 -1,4%

USD/CNH 7,1398 +0,0% 7,1380 7,1355 -2,7%

AUS/USD 0,6548 +0,5% 0,6518 0,6553 +5,3%

Bitcoin/USD 112.118,60 +0,8% 111.194,15 109.051,85 +17,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,72 65,59 -1,3% -0,87 -8,3%

Brent/ICE 68,32 69,14 -1,2% -0,82 -7,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.565,18 3.530,15 +1,0% 35,03 +34,8%

Silber 41,21 40,93 +0,7% 0,29 +41,7%

Platin 1.231,72 1.208,53 +1,9% 23,19 +38,0%

Kupfer 4,55 4,57 -0,5% -0,02 +10,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

