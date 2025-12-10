Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.12.2025 08:30:40

MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung unmittelbar vor Fed-Zinsentscheidung

DOW JONES--Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank haben sich die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte kaum von der Stelle bewegt. Eine weitere Zinssenkung am Abend um 25 Basispunkte wird am Markt mit grosser Mehrheit erwartet. Gleichwohl gibt es Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed. Hier reichen die Schätzungen laut Marktexperten von zwei bis zu vier weiteren Zinssenkungen. Entsprechend wird besonders auf Hinweise zur Geldpolitik im Jahr 2026 geachtet. Es könnte zudem eine knappe Zinsentscheidung werden.

"Ein starkes Signal dafür, dass die Fed auf eine längere Pause vorbereitet ist, könnte Investoren enttäuschen, da die Märkte mit mehr als 90 Prozent Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung bis zur FOMC-Entscheidung im nächsten April einpreisen", sagte John Canavan, Analyst bei Oxford Economics.

Leichte Minuszeichen verzeichnete der chinesische Aktienmarkt. So reduzierte sich der Shanghai-Composite um 0.2 Prozent. Der Hang-Seng-Index zeigte sich im späten Handel wenig verändert. Der Kospi in Seoul gab um 0,2 Prozent nach. Die chinesischen Verbraucherpreise haben im November den zweiten Monat in Folge zugelegt. Dagegen verschärfte sich die Deflation auf Erzeugerpreisebene: Der entsprechende Index sank auf Jahressicht um 2,2 Prozent nach einem Minus von 2,1 Prozent im Oktober. Der Erzeugerpreisindex ist schon seit mehr drei Jahren im negativen Bereich. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gerechnet.

Die Daten deuten darauf hin, dass die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt in ihrem Kampf gegen hartnäckig deflationäre Preise noch viel zu tun hat. Während Peking seine Bemühungen zur Ankurbelung des Binnenkonsums angesichts erhöhter handelspolitischer Spannungen weiter verstärkt hat, halten die chinesischen Verbraucher in Anbetracht eines düsteren Arbeitsmarktes und einer jahrelangen Immobilienkrise ihr Geld zusammen.

In Tokio fiel der Nikkei-225 um 0,1 Prozent auf 50.603 Punkte. Die japanische Inflation blieb im November hartnäckig, was zu weiteren Spekulationen führt, die Bank von Japan (BoJ) werde bald die Zinsen erhöhen. Zuletzt hatte BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda gesagt, dass die BoJ bei ihrer Sitzung am 18. und 19. Dezember die Vor- und Nachteile einer Zinserhöhung erörtern werde. Die Aussagen hatten zu einer erhöhten Nervosität an den Märkten geführt.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.579,40 -0,1% +5,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.602,80 -0,1% +26,8% 07:00

Kospi (Seoul) 4.135,00 -0,2% +72,3% 07:30

Shanghai-Comp. 3.900,50 -0,2% +17,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.424,40 -0,0% +28,4% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:35 % YTD

EUR/USD 1,1639 0,1 1,1627 1,1640 +12,4%

EUR/JPY 182,34 -0,0 182,35 181,74 +11,4%

EUR/GBP 0,8736 -0,1 0,8741 0,8735 +5,6%

GBP/USD 1,3323 0,2 1,3300 1,3327 +6,5%

USD/JPY 156,66 -0,1 156,84 156,12 -0,9%

USD/KRW 1.470,50 0,1 1.469,03 1.469,10 -0,4%

USD/CNY 7,0718 -0,0 7,0740 7,0792 -1,8%

USD/CNH 7,0598 -0,0 7,0629 7,0698 -3,6%

USD/HKD 7,7806 -0,0 7,7824 7,7804 +0,2%

AUD/USD 0,6651 0,1 0,6643 0,6637 +7,1%

NZD/USD 0,5783 0,1 0,5779 0,5780 +3,2%

BTC/USD 92.513,05 -0,4 92.885,50 90.456,45 -4,1%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,41 58,25 +0,3% +0,16 -18,3%

Brent/ICE 62,11 61,94 +0,3% +0,17 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.208,22 4.208,43 -0,0% -0,21 +59,7%

Silber 61,49 60,675 +1,3% +0,81 +101,4%

Platin 1.439,39 1.458,14 -1,3% -18,75 +61,7%

Kupfer 5,25 5,24 +0,1% +0,01 +27,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 02:30 ET (07:30 GMT)

