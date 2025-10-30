Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9273 -0.1%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’023 2.0%  Bitcoin 86’264 -2.0%  Dollar 0.8016 0.2%  Öl 65.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Erste Group Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Samsung und SK Hynix: KI-Partner treiben Preise und Gewinne in Milliardenhöhe
Suche...
200.- Saxo-Deal

CenturyLink Aktie 802028 / US1567001060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 23:01:10

Lumen Technologies Posts Wider Loss As Revenue Decline In Q3

(RTTNews) - Lumen Technologies (LUMN) on Thursday reported a third-quarter net loss of $621 million, compared with a loss of $148 million in the same quarter of 2024. The loss per share widened to $0.62 from $0.15 a year earlier.

Revenue fell 4 percent to $3.09 billion from $3.22 billion, while total operating expenses increased 3 percent to $3.20 billion from $3.10 billion.

LUMN closed Thursday's trading at $10.34, down $0.66 or 6.00 percent on the New York Stock Exchange.

Nachrichten zu CenturyLink Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten