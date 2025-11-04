Zwahlen et Mayr Aktie 266173 / CH0002661731
04.11.2025 07:39:36
Zwahlen-Aktie: Sitindustrie erreicht 96,74 Prozent nach Ablauf der Angebotsfrist
Zwahlen & Mayr SA hat bekanntgegeben, dass Sitindustrie Suisse SA nach Ablauf der Angebotsfrist 94,31 Prozent der börsennotierten Inhaberaktien sowie 100 Prozent der nicht kotierten Namenaktien hält.
Zwahlen et MayrSie kontrolliert und damit insgesamt 96,74 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte. Die Abwicklung des Angebots ist für den 25. November 2025 vorgesehen, wobei eine zusätzliche Nachfrist zur Annahme des Angebots vom 5. bis 18. November 2025 läuft.
Beim Ergebnis handelt es sich um das definitive Zwischenresultat. Am 31. Oktober war bereits das provisorische Zwischenresultat veröffentlicht worden, wobei die beiden Ergebnisse deckungsgleich sind.
uh/ra
Aigle (awp)
