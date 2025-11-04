Zwahlen-Aktie: Sitindustrie erreicht 96,74 Prozent nach Ablauf der Angebotsfrist

Sie kontrolliert und damit insgesamt 96,74 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte. Die Abwicklung des Angebots ist für den 25. November 2025 vorgesehen, wobei eine zusätzliche Nachfrist zur Annahme des Angebots vom 5. bis 18. November 2025 läuft.

Beim Ergebnis handelt es sich um das definitive Zwischenresultat. Am 31. Oktober war bereits das provisorische Zwischenresultat veröffentlicht worden, wobei die beiden Ergebnisse deckungsgleich sind.

uh/ra

Aigle (awp)