LUKB-Aktie: Désirée von Michaelis folgt auf Beat Hodel in Geschäftsleitung

Sie übernimmt die Leitung des Departements Firmenkunden & Private Banking und tritt die Nachfolge von Beat Hodel an, der in Pension geht.

Laut LUKB-Mitteilung vom Dienstag bringt die Ökonomin über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit, darunter eine ausgewiesene Expertise im Schweizer Wealth Management. Zuletzt verantwortete sie den Bereich Wealth Planning bei der UBS Schweiz. Zuvor war sie in ähnlicher Funktion bei der Credit Suisse tätig, wo sie von 2009 bis 2018 zudem im Vertrieb und der Weiterentwicklung im Global Custody aktiv war.

Hodel gehört der Geschäftsleitung seit 2009 an. Er leitete über die Jahre verschiedene Departemente, zuletzt das Firmenkunden- und Private-Banking-Geschäft.

Luzern (awp)