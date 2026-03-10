Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.03.2026 12:46:40
Lufthansa und Austrian bieten erste Extraflüge nach Asien und Afrika an
DOW JONES--Die Lufthansa Group hat die ersten ihrer angekündigten Zusatzflüge nach Asien und Afrika in den Flugplan aufgenommen. Bei der Kernmarke Lufthansa Airlines sind bereits vier Extraflüge von München nach Singapur und zurück sowie zwei Sonderflüge von Frankfurt nach Kapstadt und zurück buchbar, teilte der Airline-Konzern mit. Darüber hinaus seien zwei zusätzliche Flüge von Frankfurt nach Riad vorgesehen. Für die Tochter Austrian Airlines wurden bereits zehn Sonderflüge von Wien nach Bangkok und zurück eingerichtet.
Der Konzern hatte bei der Bilanzvorlage am Freitag mitgeteilt, dass er seit Beginn des Iran-Krieges eine kurzfristig stark gestiegenen Nachfrage nach Langstreckenflügen vor allem auf Strecken von und nach Asien und Afrika verzeichne und deshalb eine Aufstockung von Verbindungsfrequenzen prüfe. Die Lufthansa Group bekräftige, dass sie die aktuelle Marktentwicklung konstant beobachte. Sollten weitere Zusatzflüge angeboten werden, werde dies kommuniziert.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/brb
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 07:47 ET (11:47 GMT)
Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|
05.03.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.02.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Deutsche Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
Um 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt heute Abend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!Schnell Plätze sichern!
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: SMI und DAX sehr freundlich -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag in Kauflaune. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.