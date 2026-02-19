Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Deutsche Lufthansa
9.05 EUR -1.09%
Deutsche Lufthansa wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,421 USD je Aktie gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Deutsche Lufthansa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 11,36 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,78 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,34 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 46,41 Milliarden USD, gegenüber 40,65 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

