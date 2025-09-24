Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’991 -0.9%  SPI 16’672 -0.8%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’583 -0.1%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 5’466 -0.1%  Gold 3’764 0.0%  Bitcoin 89’664 1.1%  Dollar 0.7948 0.4%  Öl 68.2 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochmittag am Kryptomarkt
Weitere Investitionen in KI treiben Alibaba-Aktie kräftig an
US-Regierung plant Einstieg bei Lithium Americas - Aktie schiesst durch die Decke
Micron Technology-Aktie nach deutlicher Gewinnsteigerung sehr gefragt
Aktien von SoftBank und Oracle legen zu: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
Suche...
200.- Saxo-Deal

Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Lonza gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 530,00 CHF.

Lonza
533.08 CHF -0.63%
Kaufen Verkaufen

Der Lonza-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 530,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'982 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 529,60 CHF. Bei 537,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 16'298 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2025 auf bis zu 616,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,23 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 467,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,99 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 4,00 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 27.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 16,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

Lonza-Aktie trotzdem leichter: Pharmakonzern sichert sich Rion-Auftrag

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor einem Jahr verdient

Lonza-Aktie im Minus: Jason Berndt wird Head of Group Operations