Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Der Lonza-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 530,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'982 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 529,60 CHF. Bei 537,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 16'298 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2025 auf bis zu 616,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,23 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 467,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,99 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 4,00 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 27.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 16,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

