|Trotz Übernahmekosten
|
20.02.2026 07:54:36
LLB-Aktie: Gewinn bleibt 2025 stabil
Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat 2025 die Erträge deutlich gesteigert und trotz Übernahmekosten in etwa gleich viel verdient. Die Dividende soll unverändert bleiben.
Unter dem Strich verblieb ein quasi unveränderter Reingewinn von 166,5 Millionen Franken (-0,4%). Für die "nur" stabile Entwicklung waren unter anderem einmalige Integrationskosten im Zuge der Akquisition verantwortlich.
Die Dividende soll bei 2,80 Franken belassen werden. Liechtenstein erhält als Hauptaktionär Dividenden und Steuern von 64,6 Millionen Franken.
Die Kundenvermögen der LLB stiegen Ende Jahr um 12,2 Prozent auf 108,9 Milliarden Franken. Der Bank flossen ausserdem Netto-Neugelder von 3,7 Milliarden Franken zu (VJ 2,8 Mrd).
Kommissionsgeschäft klar gestiegen
Zulegen konnte besonders der Erfolg im Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft (+21,1% auf 259,2 Mio Fr). Dazu trugen höhere Kundenvermögen sowie die Integration der ZKB Österreich bei.
Das tiefere Zinsniveau dämpfte derweil den Zinserfolg, der um 8,3 Prozent auf 122,9 Millionen Franken sank. Das Handelsgeschäft profitierte hingegen von einem stärkeren Devisengeschäft (+9,9% auf 219,7 Mio Fr).
Der Geschäftsaufwand stieg gleichzeitig um 11,1 Prozent auf 410,4 Millionen Franken, dies vor allem wegen einmaliger Integrationskosten.
Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verschlechterte sich damit auf 67,0 Prozent von 66,4 Prozent im Jahr davor. Ohne die Integration hätte der Wert bei 65,4 Prozent gelegen, schreibt die Bank. Als Zielgrösse strebt die LLB bis zum Ende der laufenden Strategieperiode (ACT-26) einen Wert von höchstens 65 Prozent an.
Solides Ergebnis erwartet
Für das laufende Jahr 2026 gibt die Bank noch keinen konkreten Ausblick. Es sei weiterhin mit geopolitischen Spannungen sowie einem volatilen Marktumfeld zu rechnen, heisst es. Dabei stellt die Bank ein "solides Ergebnis" in Aussicht.
Die Umsetzung der Strategie ACT-26 verlaufe nach Plan und die Nachfolgestrategie soll im Herbst 2026 präsentiert werden.
Des Weiteren stellen sich laut der Mitteilung die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Nicole Brunhart und Christian Wiesendanger der Generalversammlung vom April zur Wiederwahl.
ls/to
Vaduz (awp)
Weitere Links:
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss in Grün erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag ebenso mit leichten Aufschlägen starten. Die Börsen in Asien präsentieren sich mit schwacher Tendenz.