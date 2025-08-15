Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.08.2025 17:00:40

Lindt prüft wegen Zöllen Produktionsverlagerung in die USA - Agentur

Lindt
11523.86 CHF -2.49%
DOW JONES--Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Spruengli erwägt offenbar, seine Produktion von Osterhasen und anderer hohler Schokoladenfiguren wegen der Zölle von Deutschland in die USA zu verlagern. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, soll der Konzern zudem prüfen, die Herstellung von Produkten für den kanadischen Markt von einem Werk in Boston nach Europa zu verlagern. Damit könnten die Schweizer Vergeltungszölle umgehen, die Kanada gegenüber den USA eingeführt hat. Lindt erklärte, dass man seit mehreren Jahren zusätzliche Investitionen in den USA prüfte. Zu konkreten Plänen wollten sich die Schweizer aber nicht äussern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 11:00 ET (15:00 GMT)