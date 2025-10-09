Levi Strauss Aktie 46469470 / US52736R1023
09.10.2025 23:50:15
Levi Strauss Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - Levi Strauss (LEVI) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $218.1 million, or $0.55 per share. This compares with $20.7 million, or $0.05 per share, last year.
Excluding items, Levi Strauss reported adjusted earnings of $135.7 million or $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $1.54 billion from $1.44 billion last year.
Levi Strauss earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $218.1 Mln. vs. $20.7 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.05 last year. -Revenue: $1.54 Bln vs. $1.44 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $1.27 to $1.32
