Leonteq-Aktie im Plus: Leonteq bringt neue Hebelprodukte mit Fokus auf Privatanleger auf den Markt

Zudem übernimmt das Unternehmen die Rolle des exklusiven Market Makers für sämtliche an der BX Swiss kotierten Exchange-Traded-Products, wie es in einem Communiqué vom Donnerstag heisst.

Insgesamt seien per heute rund 5000 Hebelprodukte an der BX Swiss kotiert worden. Der Schwerpunkt liege dabei auf Warrants. Gleichzeitig sei auch das Angebot an der SIX Swiss Exchange seit April 2025 auf rund 5000 Hebelprodukte erweitert worden. Mit nun insgesamt rund 10'000 Hebelprodukten zählt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zu den grössten Emittenten von börsengehandelten Hebelprodukten in der Schweiz.

In Zukunft wolle Leonteq sein Hebelprodukte-Angebot auf neue Anlageklassen und Basiswerte erweitern. Zudem soll parallel eine gezielte internationale Expansion im Jahr 2026 vorbereitet werden.

Die Leonteq-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der SIX zeitweise um 1,75 Prozent höher bei 16,28 Franken.

cg/rw

Zürich (awp)