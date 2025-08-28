|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Weitere Expansion geplant
|
28.08.2025 11:05:36
Leonteq-Aktie im Plus: Leonteq bringt neue Hebelprodukte mit Fokus auf Privatanleger auf den Markt
Der Derivate-Spezialist Leonteq hat Hebelprodukte mit dem Fokus Privatanleger an der BX Swiss lanciert.
Insgesamt seien per heute rund 5000 Hebelprodukte an der BX Swiss kotiert worden. Der Schwerpunkt liege dabei auf Warrants. Gleichzeitig sei auch das Angebot an der SIX Swiss Exchange seit April 2025 auf rund 5000 Hebelprodukte erweitert worden. Mit nun insgesamt rund 10'000 Hebelprodukten zählt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zu den grössten Emittenten von börsengehandelten Hebelprodukten in der Schweiz.
In Zukunft wolle Leonteq sein Hebelprodukte-Angebot auf neue Anlageklassen und Basiswerte erweitern. Zudem soll parallel eine gezielte internationale Expansion im Jahr 2026 vorbereitet werden.Die Leonteq-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der SIX zeitweise um 1,75 Prozent höher bei 16,28 Franken.
cg/rw
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Leonteq AG
|
09:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
07:02
|Press release: Leonteq expands market presence with leverage products on BX Swiss (EQS Group)
|
07:02
|Medienmitteilung: Leonteq baut Marktpräsenz mit Hebelprodukten an der BX Swiss aus (EQS Group)
|
27.08.25
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.08.25
|SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
25.08.25