Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’227 0.2%  SPI 16’976 0.2%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’077 0.1%  Euro 0.9328 -0.1%  EStoxx50 5’409 0.3%  Gold 3’401 0.1%  Bitcoin 90’773 1.8%  Dollar 0.8010 -0.1%  Öl 67.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Clara Technologies-Aktie im freien Fall: Was steckt dahinter?
BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Ausblick: Alibaba gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BKB-Aktie profitiert deutlich: BKB stellt Strategie 2026+ vor
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Weitere Expansion geplant 28.08.2025 11:05:36

Leonteq-Aktie im Plus: Leonteq bringt neue Hebelprodukte mit Fokus auf Privatanleger auf den Markt

Leonteq-Aktie im Plus: Leonteq bringt neue Hebelprodukte mit Fokus auf Privatanleger auf den Markt

Der Derivate-Spezialist Leonteq hat Hebelprodukte mit dem Fokus Privatanleger an der BX Swiss lanciert.

Leonteq
17.40 EUR 1.87%
Kaufen Verkaufen
Zudem übernimmt das Unternehmen die Rolle des exklusiven Market Makers für sämtliche an der BX Swiss kotierten Exchange-Traded-Products, wie es in einem Communiqué vom Donnerstag heisst.

Insgesamt seien per heute rund 5000 Hebelprodukte an der BX Swiss kotiert worden. Der Schwerpunkt liege dabei auf Warrants. Gleichzeitig sei auch das Angebot an der SIX Swiss Exchange seit April 2025 auf rund 5000 Hebelprodukte erweitert worden. Mit nun insgesamt rund 10'000 Hebelprodukten zählt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zu den grössten Emittenten von börsengehandelten Hebelprodukten in der Schweiz.

In Zukunft wolle Leonteq sein Hebelprodukte-Angebot auf neue Anlageklassen und Basiswerte erweitern. Zudem soll parallel eine gezielte internationale Expansion im Jahr 2026 vorbereitet werden.

Die Leonteq-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der SIX zeitweise um 1,75 Prozent höher bei 16,28 Franken.

cg/rw

Zürich (awp)

Weitere Links:

Leonteq-Aktie verliert: Aktionäre genehmigen tiefere Maximalvergütungen
Leonteq-Aktie in Rot: CEO sieht Fehlinterpretationen am Markt nach Halbjahresbilanz
Leonteq-Aktie stürzt ab: Leonteq kann Gewinn steigern - Betriebsertrag sinkt jedoch

Bildquelle: Keystone

Nachrichten zu Leonteq AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?