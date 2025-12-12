Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Leclanche Aktie 11030311 / CH0110303119

12.12.2025 06:45:07

Leclanché SA stärkt seine Finanzstruktur durch eine Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital

Leclanche
0.14 CHF -8.86%
Leclanché SA / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Leclanché SA stärkt seine Finanzstruktur durch eine Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital

12.12.2025 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

Leclanché SA stärkt seine Finanzstruktur durch eine Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 12. Dezember 2025Leclanché SA (die «Gesellschaft»), (SIX: LECN), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen und spezialisiert auf Hochleistungsbatterien für Kunden aus den Bereichen Schifffahrt und Schienenverkehr, freut sich, eine weitere Stärkung ihrer Bilanz durch die zusätzliche Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital bekanntzugeben. Die Gesellschaft wandelt derzeit 40,06 Millionen Schweizer Franken an Fremdkapital in Eigenkapital um.

Die neu ausgegebenen Aktien werden aus dem bedingten Kapital geschaffen. Auch die aufgelaufenen Zinsen der betreffenden Schuldposition werden in die Umwandlung einbezogen. Diese Massnahme wird die finanzielle Position der Gesellschaft weiter festigen und ihr zusätzliche Flexibilität zur Unterstützung ihrer strategischen Wachstumsinitiativen verschaffen.

Die erneute Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital unterstreicht einmal mehr das unerschütterliche Engagement des Mehrheitsaktionärs von Leclanché SA gegenüber der Gesellschaft.

Pierre Blanc, CEO von Leclanché SA, erklärte: „Wir betrachten diese zusätzliche Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital als einen entscheidenden Schritt zur Stärkung unserer Bilanz und zur Erhöhung der finanziellen Resilienz der Gesellschaft. Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unseres Mehrheitsaktionärs für Leclanché SA ausserordentlich."

 

# # #

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

 

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

 

Medienkontakte:

Schweiz / Europa:
Thierry Meyer
T: +41 (0) 79 785 35 81
E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch
 		 Deutschland:
Christoph Miller
T: +49 (0) 711 947 670
E-Mail: leclanche@sympra.de
Ansprechpartner für Investoren:
Pierre Blanc
T: +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com		  

 


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leclanché SA
Av. des Sports 42
1400 Yverdon-les-Bains
Schweiz
Telefon: +41 (24) 424 65-00
Fax: +41 (24) 424 65-20
E-Mail: investors@leclanche.com
Internet: www.leclanche.com
ISIN: CH0110303119, CH0016271550
Valorennummer: A1CUUB, 812950
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2244454

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2244454  12.12.2025 CET/CEST

