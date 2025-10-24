Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’542 -0.1%  SPI 17’302 -0.1%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’186 -0.1%  Euro 0.9250 0.1%  EStoxx50 5’655 -0.2%  Gold 4’063 -1.5%  Bitcoin 88’435 1.1%  Dollar 0.7967 0.1%  Öl 66.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DHL-Aktie tiefer: US-Zölle dämpfen Erholung des Paketgeschäfts bei DHL
Schindler-Aktie leichter: Nach neun Monaten mit leicht mehr Aufträgen und Profit
GEA-Aktie höher: GEA bleibt robust - Ratingagentur Fitch sieht keine Risiken für Herabstufung
SAFRAN-Aktie dennoch tiefer: SAFRAN hebt Jahresziele an
Aktien von GM und Stellantis im Fokus: Kanada begrenzt zollfreie Einfuhren von US-Autos
Suche...
200.- Saxo-Deal

Lanvin Group Holdings Aktie 123823463 / KYG5380J1004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 13:37:44

Lanvin Group Appoints Jiyang Han As CFO

Lanvin Group Holdings
2.16 USD -5.26%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Lanvin Group Holdings Limited (LANV), a fashion retailer, Friday announced the appointment of Jiyang Han as Chief Financial Officer, effective November 1.

He has served as Co-CIO and Assistant President of Yuyuan. Prior to that, he was the M&A and Strategy Leader, Greater China at 3M Company.

Zhen Huang, Chairman, stated, "Han's extensive experience in financial strategy, global M&A, and capital market will be invaluable as we continue to strengthen our financial discipline and support the Group's growth ambitions worldwide. His appointment reflects our continued commitment to building a strong, future-ready organization."

Han will succeed David Chan, who announced his formal resignation as Executive President and CFO, effective October 27.

On the New York Stock Exchange, the shares closed Thursday's regular trading 3.54 percent lower at $2.18.

Nachrichten zu Lanvin Group Holdings Limited Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Lanvin Group Holdings Limited Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:50 BNP Paribas: Magnificent Seven - schauen Sie genau hin
09:20 SG-Marktüberblick: 24.10.2025
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Stabilisierung im Chart?
23.10.25 Logo WHS DAX Livetrading Session: Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’067.68 19.87 BK6SXU
Short 13’335.69 13.94 BROSIU
Short 13’909.41 8.53 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’541.93 24.10.2025 13:37:50
Long 12’032.28 19.41 SW5B0U
Long 11’730.42 13.28 SWFBJU
Long 11’268.23 8.95 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag gefragt
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Ricardo Salinas bullish: Bitcoin soll laut Milliardär auf 1,5 Millionen Dollar steigen
SAP-Aktie dennoch in Grün: SAP setzt in Q3 weniger um
BYD-Aktie erholt sich nach Kursrücksetzer
Meme-Hype statt Fundament: Beyond Meat-Aktie zwischen Euphorie und Realität
Sika-Aktie leichter: Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten - Stellenabbau geplant
So performt die Novo Nordisk-Aktie nach dem Aufsichtsratsbeben
Bericht über angeblich geplante US-Beteiligungen an D-Wave & Co. - Aktien reagieren mit Kurssprüngen
BACHEM-Aktie klettert: Fortschritte bei Erreichung der Pläne zur Kapazitätserweiterung

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:42 Länderchefs setzen sich für mehr Freihandelsabkommen ein
13:41 ROUNDUP: Merz irritiert bei EU-Gipfel mit Äußerung zu Mercosur-Deal
13:31 ROUNDUP 2: Türkischer Oppositionschef bleibt im Amt
13:20 Vogelgrippe breitet sich rasch über ganz Deutschland aus
13:19 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'
13:11 Russlands Notenbank senkt Leitzins weniger als erwartet
12:58 ROUNDUP 2: Facebook, Instagram und Tiktok droht EU-Strafe
12:35 ROUNDUP: Wadephul verschiebt China-Reise kurzfristig
12:26 ROUNDUP 2/Trotz Chipkrise: Vorerst keine Produktionsstopps bei VW
12:18 Piloten: Gespräche zu Gesamtlösung bei Lufthansa gescheitert