15.08.2025 18:07:50
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Börse aktuell - Live TickerSpannung vor Trump/Putin-Gipfel: SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX schliesst stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlicher Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
