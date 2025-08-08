|Kurse + Charts + Realtime

08.08.2025 18:02:46
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Inside Trading & Investment
SMI
11'866.85
0.15%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht wenig verändert ins Wochenende -- DAX schliesst stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei kräftig im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Freitag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich nahezu unbewegt. Der Dow zieht zum Wochenausklang an. An den Börsen in Asien dominierten am Freitag die Verkäufer.
finanzen.net News
