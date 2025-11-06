Kühne+Nagel reagiert mit Standortausbau in El Paso auf hohe Nachfrage

Schindellegi (awp) - Der Logistikkonzern Kühne + Nagel erweitert seine Kapazitäten am Standort El Paso, Texas, um 60 Prozent. Damit reagiert das Unternehemen auf die steigende Nachfrage nach grenzüberschreitender Logistik an der US-mexikanischen Grenze.

Das neue, 20'252 Quadratmeter grosse Lager ergänzt die bestehende Anlage und stärkt die Position des Unternehmens im Zuge des anhaltenden Nearshoring-Trends, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Damit helfe Kühne+Nagel den Kunden beim Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten.

awp-robot/hr