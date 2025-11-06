|
06.11.2025 08:51:36
Kühne+Nagel reagiert mit Standortausbau in El Paso auf hohe Nachfrage
Schindellegi (awp) - Der Logistikkonzern Kühne + Nagel erweitert seine Kapazitäten am Standort El Paso, Texas, um 60 Prozent. Damit reagiert das Unternehemen auf die steigende Nachfrage nach grenzüberschreitender Logistik an der US-mexikanischen Grenze.
Das neue, 20'252 Quadratmeter grosse Lager ergänzt die bestehende Anlage und stärkt die Position des Unternehmens im Zuge des anhaltenden Nearshoring-Trends, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Damit helfe Kühne+Nagel den Kunden beim Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten.
awp-robot/hr
