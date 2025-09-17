|Integriertes Angebot
17.09.2025 07:10:00
Kühne+Nagel-Aktie: Kühne+Nagel arbeitet mit Empire Energy bei Offshore-Windprojekten zusammen
Der Logistikkonzern Kuehne+Nagel arbeitet mit Empire Energy bei der Umsetzung von Offshore-Windprojekten zusammen.
Ziel der Zusammenarbeit seien Lösungen, die den gesamten Projektzyklus abdecken, teilte Kuehne+Nagel am Mittwoch mit. Dazu zählen Montage, Inbetriebnahme und Betrieb der Anlagen ebenso wie Schwerlasttransporte, Hafenumschlag und internationale Spedition. Kunden sollen dadurch von höherer Effizienz, reduzierter Komplexität und tieferen Risiken profitieren.
Schindellegi (awp)
