Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
04.09.2025 11:12:37
Kühne+Nagel-Aktie im Plus: Auftrag von Sysmex in Deutschland
Kühne+Nagel hat im Segment Kontraktlogistik einen Auftrag an Land gezogen.
Das Lager steht in Hamburg und hat eine Fläche von 10'000 Quadratmetern. Es decke für Sysmex ein breites Leistungsspektrum ab: Dazu zählten unter anderem die Direktkundenbelieferung in Teilen Europas und der taggleiche Versand von Luftfracht-Export-Eilaufträgen. Die Lagerung der Medizinprodukte erfolge in drei Temperaturzonen.Um 1,43 Prozent auf 163,60 Franken steigt die Kühne+Nagel-Aktie an der SIX zeitweise.
rw/ys
Schindellegi (awp)
