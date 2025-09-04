Kühne+Nagel-Aktie im Plus: Auftrag von Sysmex in Deutschland

Kühne+Nagel unterhält künftig für Sysmex ein Distributionszentrum für medizinische Laboranalysegeräte und Reagenzien, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Das Lager steht in Hamburg und hat eine Fläche von 10'000 Quadratmetern. Es decke für Sysmex ein breites Leistungsspektrum ab: Dazu zählten unter anderem die Direktkundenbelieferung in Teilen Europas und der taggleiche Versand von Luftfracht-Export-Eilaufträgen. Die Lagerung der Medizinprodukte erfolge in drei Temperaturzonen.

Um 1,43 Prozent auf 163,60 Franken steigt die Kühne+Nagel-Aktie an der SIX zeitweise.

