12.12.2025 11:21:09

Kobe Bussan FY Profit Rises

KOBE BUSSAN
19.90 EUR 0.51%
(RTTNews) - Kobe Bussan (3038.T) reported fiscal year profit attributable to owners of parent of 31.9 billion yen, an increase of 48.7% from last year. Earnings per share was 143.11 yen compared to 96.41 yen. For the fiscal year ended October 31, 2025, net sales were 551.7 billion yen, up 8.6%.

For the fiscal year ending October 31, 2026, the company projects: profit attributable to owners of parent of 29.5 billion yen; basic earnings per share of 133.24 yen; and net sales of 566.5 billion yen.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.