Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson präsentiert sich am Dienstagabend stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 233,65 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 48'940 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 235,20 USD. Bei 231,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 673'596 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 235,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,67 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 142,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 64,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,31 USD aus. Johnson Johnson liess sich am 21.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.52 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2026 veröffentlicht. Johnson Johnson dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 20.04.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

