Zurich-Aktie tiefer: Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley unterbreitet

Dazu unterbreitet der Versicherungskonzern den Beazley-Aktionärinnen und -Aktionären ein aufgebessertes Übernahmeangebot.

Je Beazley-Aktie bietet die Zurich neu 1280 Pence, wie der Konzern am Montag mitteilte. Das entspreche gegenüber dem am vergangenen Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs der Beazley-Titel einer Prämie von 56 Prozent.

Zuvor hatte die Zurich laut eigenen Angaben 1230 Pence in bar je Beazley-Papier geboten. Diesen Vorschlag habe der Verwaltungsrat der Briten jedoch Ende letzter Woche als signifikant unterbewertet zurückgewiesen.

Noch ist nicht klar, ob der Deal auch über die Bühne gehen wird. Sollte dies geschehen, dann würde laut den Angaben ein weltweiter Marktführer im Bereich Specialty-Versicherungen mit rund 15 Milliarden US-Dollar Bruttoprämien entstehen.

Die Transaktion stehe dabei im Einklang mit den an Zurichs Investorentag im November vorgestellten strategischen Prioritäten, heisst es. Finanziert würde der Zukauf durch bestehende Barmittel, neue Schuldinstrumente sowie durch eine Aktienplatzierung. Dabei soll die Übernahme auch zur Erreichung der Finanzziele 2027 der Zurich beitragen.

So reagiert die Zurich-Aktie

Die Aktien der Zurich Insurance Group büssen am Montagnachmittag in einem schwachen Gesamtmarkt klar an Wert ein. Grund dafür sind die Übernahmepläne des Versicherers für den britischen Konkurrenten Beazley Group.

Die Zurich-Aktien notieren um 14.30 Uhr um 1,7 Prozent schwächer bei 567,40 Franken. Derweil sinkt der Gesamtmarkt gemessen am SMI 1,1 Prozent. Kurz vor der Bekanntgabe der Übernahmepläne um 14.00 Uhr notierten Zurich noch bei 580 Franken und damit gar über dem Stand vom Freitag (578,80 Fr.). Kurz nach 14.00 Uhr ging es dann aber nach unten bis 566 Franken. Zuletzt erholte sich der Kurs wieder ein wenig, bleibt am klar im Minus.

Übernahmen kosteten eben Geld und sorgten für eine Verunsicherung, meinte ein Händler. Immerhin sei die Transaktion rund 10 Milliarden Dollar ewrt. Daher würden Anleger in einer ersten Reaktion in solchen Situation zunächst Aktien verkaufen.

Zürich (awp)