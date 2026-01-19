ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt

Angeboten wurden 199,9 Millionen Euro von den ausstehenden insgesamt 760 Millionen.

Das Rückkaufangebot von ams-OSRAM hatte einen Höchstbetrag von 300 Millionen vorgesehen, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Die Angebotsfrist ist nun am Freitag abgelaufen. im Rahmen des Rückkaufangebots wurden nun 1999 Anteile angeboten, was einem Gesamtnennbetrag von 199,9 Millionen Euro entspricht.

Der Rückkaufpreis betrug 96 Prozent des Nennwerts pro Anteil, was 96'000 Euro pro Anteil entspricht. Das Unternehmen zahle ausserdem die aufgelaufenen Zinsen ab dem Zinszahlungstag unmittelbar vor dem Vollzugstag bis zum Vollzugstag, jedoch ohne den Vollzugstag.

Die Abwicklung werde voraussichtlich am Mittwoch erfolgen. Nach Abwicklung des öffentlichen Rückkaufangebots bleiben insgesamt 5'601 Anteile mit einem Gesamtnennbetrag von 560,1 Millionen Euro im Umlauf.

Die ams-OSRAM-Aktie gibt am Montag an der SIX zeitweise um 5,63 Prozent auf 8,37 Franken nach.

