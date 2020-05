Internetriese Amazon will Unternehmen in Sicherheitsfragen unterstützen

Amazon Web Services bekommt mit dem Tool Amazon Detective ein neues Sicherheitssystem, welches Cyberkriminalität entgegenwirken soll. Das neue Cybersecurity-System von Amazon analysiert unzählige Informationsströme.

• Amazon Detective analysiert Datenströme innerhalb von AWS• Visuelle Darstellung von Befunden• Für AWS-Nutzer kostenlos

Amazon zählt mittlerweile mehrere Millionen Cloud-Nutzer und bietet damit eine der weltweit populärsten Infrastrukturen für Cloud-Dienstleistungen. Gerade deswegen liegt die Verantwortung bei Amazon, seinen Kunden eine gegen Cyberkriminalität abgesicherte Arbeitsfläche zu bieten. Und genau diese Sicherheit verspricht Amazon mit dem Sicherheitssystem Amazon Detective, welches die Handhabung der digitalen Sicherheitsmassnahmen innerhalb von AWS simplifizieren soll.

Verbesserte Sicherheit bei AWS durch Amazon Detective

Mit Amazon Detective veröffentlicht der Onlinehändler Amazon einen Sicherheitsdienst, welcher in das Cloudsystem Amazon Web Services (AWS) eingebunden ist. Das neue Programm analysiert die Datenströme innerhalb eines Datennetzwerkes und wertet diese anschliessend aus, , um so mögliche Gefahren innerhalb des AWS Workloads aufzudecken. Hierbei werden Anomalien visuell dargestellt und können dementsprechend bekämpft werden.

Zeitsparendes Analyseverfahren von Amazon Detective

Digitale Sicherheitslücken innerhalb eines Firmennetzwerkes zu identifizieren kostet in der Regel viel Zeit und gestaltet sich aufgrund von erheblichen Datenmengen häufig kompliziert. Doch "Amazon Detective vereinfacht diesen Prozess, indem es Ihren Sicherheitsteams ermöglicht, leicht zu ermitteln und schnell die Ursache eines Befundes zu finden", schreibt Amazon über die Software.

Dies funktioniert, indem Amazon Detective Informationen aus den AWS-Programmen Guard Duty, Virtual Private Cloud Flow Logs und Cloud Trail ordnet, analysiert und anschliessend mithilfe von Graphen veranschaulicht. So wird es den Nutzern von Amazon Detective erleichtert, mögliche Auffälligkeiten zu identifizieren und entsprechend zu handeln.

Die Software können Nutzer des AWS-Cloud-Services nun über die Management-Konsole ohne weitere Downloads beziehen.

Amazon-Software mit Lernkurve

Das Programm Amazon Detective analysiert die eingespeisten Daten über eine Periode von einem Jahr und aktualisiert die zugrundeliegenden Datenströme fortlaufend. Hierdurch können Anomalien im Verlauf des Datenstroms einfacher identifiziert werden.

Dementsprechend erhöht sich die Effektivität des Detectives mit der Zeit, das Programm entwickelt eine Lernkurve, die sich entsprechend der analysierten Datenmengen entwickelt. Amazon Detective ist zudem für Kunden von AWS ohne weitere Kosten zu nutzen, wobei Amazon innerhalb des Cloud-Services pro Gigabyte an verwendeten Daten abrechnet.

Das neue Sicherheitssystem wird weltweit vorerst nur an 14 Standorten angeboten. Neben diversen Regionen in den USA, Kanada, Südamerika, Asien und Australien, steht Amazon Detective auch in Irland, Paris, London und Frankfurt am Main zur Verfügung.

Henry Ely / Redaktion finanzen.ch