Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht nachmittags Abschläge

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.16 Prozent schwächer bei 16’998.23 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.181 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.369 Prozent auf 17’088.12 Punkte an der Kurstafel, nach 17’025.36 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17’107.40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16’990.39 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0.724 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16’566.12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’040.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, lag der SPI-Kurs bei 15’905.66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9.54 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17’386.61 Punkten. Bei 14’361.69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell BELIMO (+ 5.12 Prozent auf 863.00 CHF), MCH (+ 4.29 Prozent auf 3.65 CHF), GAM (+ 3.83 Prozent auf 0.11 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3.70 Prozent auf 56.00 CHF) und Burkhalter (+ 2.27 Prozent auf 135.00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-9.64 Prozent auf 7.50 CHF), Burckhardt Compression (-5.15 Prozent auf 626.00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5.00 Prozent auf 0.19 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-3.55 Prozent auf 8.96 CHF) und StarragTornos (-3.46 Prozent auf 30.70 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’948’736 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 243.367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.01 Prozent, die höchste im Index.

