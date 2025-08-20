Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’276 0.5%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’910 0.0%  DAX 24’277 -0.6%  Euro 0.9370 -0.4%  EStoxx50 5’472 -0.2%  Gold 3’346 0.9%  Bitcoin 91’387 0.3%  Dollar 0.8041 -0.5%  Öl 67.0 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Guess-Aktie steigt um 25%: Unternehmen wird durch Milliarden-Deal privatisiert
Palantir-Aktie schwächelt: KI-Euphorie verliert nach Rekordhoch an Fahrt
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend
Bayer-Aktie schwächelt etwas: Fitch hält Bayer bei BBB - Kreditrating mit stabilem Ausblick
Google vs. Apple: KI-Smartphones als neue iPhone-Rivalen - Aktien tiefer
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gewinneinbruch 20.08.2025 20:27:36

Hypi Lenzburg-Aktie: Hypi Lenzburg schreibt deutlich tieferen Semestergewinn

Hypi Lenzburg-Aktie: Hypi Lenzburg schreibt deutlich tieferen Semestergewinn

Die Hypothekarbank Lenzburg hat im ersten Halbjahr 2025 einen Gewinneinbruch erlitten.

Hypothekarbank Lenzburg
4059.95 CHF -1.47%
Kaufen Verkaufen
Dabei spielte unter anderem eine Übernahme eine Rolle.

Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Entwicklung nahm um knapp 37 Prozent auf 7,5 Millionen ab, der Halbjahresgewinn um 17 Prozent auf 7,8 Millionen Franken. Das Stammhaus habe den Reingewinn allerdings gesteigert, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend.

Daneben gab es allerdings verschiedene Effekte rund um die Anfang Jahr übernommene Firma Swiss Bankers. So seien im Zusammenhang mit der Tranformation des Geschäftsmodells etwa zusätzliche Kosten angefallen.

Die Bank beabsichtige nun, die Geschäfte von Swiss Bankers in die Hypothekarbank Lenzburg zu überführen. Dies solle unter einer neuen Führung geschehen: Swiss-Bankers-Chef Hans-Jörg Widiger verlasse die Gesellschaft nämlich.

Höherer Geschäftsertrag im Stammhaus

Der Geschäftsertrag schnellte dank der Übernahme auf knapp 68 Millionen in die Höhe (VJ 54,6 Mio). Im Stammhaus, also ohne Swiss Bankers, steigerte das Institut den Geschäftsertrag um 3,9 Prozent auf 56,7 Millionen. Dabei habe die Bank von der strategischen Diversifikation des Geschäftsmodells profitiert, wird betont.

Konkret hätten Ertragseinbussen im Zinsengeschäft (-3,9%) mit Ertragssteigerungen im Anlage- und Banking-as-a-Service-Geschäft (BaaS) kompensiert werden können. So nahm der "andere ordentliche Erfolg", der hauptsächlich aus dem Open-Banking- und Informatikgeschäft stammt, gemäss Mitteilung um mehr als 50 Prozent auf 6,9 Millionen Franken zu.

Bei der Vergabe von Hypothekarkrediten hat sich die Bank laut den Angaben derweil "für eine zurückhaltendere Gangart" entschieden. Die Hypothekarforderungen nahmen daher nur um 0,7 Prozent auf 5,1 Milliarden Franken zu.

Mit Blick nach vorn betont die Bank, dass sie die Nutzung der Synergien im Zuge der Swiss-Bankers-Übernahme "verstärkt vorantreiben" wolle. Abgesehen davon ist der Ausblick vage. Das Tiefzinsumfeld werde das Zinsgeschäft prägen, beim Anlage- und Open-Banking und BaaS-Geschäft sei hingegen mit einer positiven Entwicklung zu rechnen.

rw/ls

Lenzburg (awp)

Weitere Links:

Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hypi Lenzburg geht Partnerschaft mit Ellexx ein
Hypothekarbank Lenzburg-Aktie unverändert: Geschäftsleitung wird erweitert
Hypothekarbank Lenzburg-Aktie im Plus: Marianne Wildi übernimmt Vorsitz im Verwaltungsrat

Bildquelle: keystone,Hypothekarbank Lenzburg AG,Keystone

Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten