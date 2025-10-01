Humana Aktie 940174 / US4448591028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2025 13:57:03
Humana Introduces Medicare Advantage And Medicare Prescription Drug Plan Offerings For 2026
(RTTNews) - Humana Inc. (HUM), Wednesday announced its Medicare Advantage and Medicare Prescription Drug Plan offerings for 2026, ensuring cost predictability and benefit consistency to help members with their healthcare needs.
The plans are designed to be straightforward and stress-free, making it easier for members to understand and use their benefits.
All Humana non-special needs Medicare Advantage plans include dental, vision and hearing coverage; $0 copays for covered preventive dental services; and $0 copays for in-network preventive services.
Meanwhile, All Humana's Dual-eligible Special Needs Plans include $0 copays for preventive services; $0 copays for covered vaccinations; care management support to manage complex chronic conditions; and dental, vision and hearing coverage.
The company's Medicare Advantage plans now also covers preventive and diagnostic screenings for breast cancer, colon cancer and bone density at no additional cost.
All Humana Medicare Advantage and Prescription Drug Plan members have the option to use CenterWell Pharmacy, a home delivery pharmacy.
Looking ahead, Humana plans to have Medicare Advantage plan offerings in 46 states and Washington, D.C. in 2026. Also, new plan types will be available in four states and 177 counties.
Additionally, the company will introduce benefits to support members with End-Stage Renal Disease or Chronic Kidney Condition on certain non-special needs Medicare Advantage plans in Oklahoma, Texas, North Carolina and Virginia.
In the pre-market hours, HUM is trading at $258.58, down 0.69 percent on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Humana Inc.
|
26.09.25
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Humana von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.09.25
|Disconnected phone calls leave billions of dollars on the hook for Humana (Financial Times)
|
19.09.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
19.09.25
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
19.09.25
|S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Humana-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
12.09.25
|S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Humana von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 legt zum Start zu (finanzen.ch)
Analysen zu Humana Inc.
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Medikamentendeal treibt an: SMI fester -- DAX wechselt ins Positive -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt notiert zur Wochenmitte im Plus, der deutsche Leitindex schüttelt anfängliche Verluste ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}