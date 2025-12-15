Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Guidance im Blick 15.12.2025 09:44:36

Huber+Suhner-Aktie unter Druck: Währungseffekte zwingen zu defensiver Umsatzprognose

Huber+Suhner hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht nach unten revidiert.

Huber+Suhner hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht nach unten revidiert.

Huber + Suhner
142.40 CHF -7.29%
Kaufen Verkaufen
Grund dafür ist insbesondere der starke Franken. Die bisherige Guidance für die operative Gewinnmarge wird etwas enger gefasst.

Neu wird für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzrückgang von rund 3 Prozent erwartet, wie der Spezialist für elektrische und optische Verbindungstechnik Huber+Suhner am Dienstag mitteilte. Bisher stellte das Unternehmen eine seitwärts verlaufende Entwicklung in Aussicht. Diese leichte Abweichung sei vor allem auf Währungseffekte zurückzuführen.

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT) dürfte im Gesamtjahr im Bereich von 10 bis 11 Prozent zu liegen kommen. Davor wurde eine EBIT-Marge innerhalb des Zielbandes von 9 bis 12 Prozent prognostiziert.

Die Guidance für 2025 habe vorausgesetzt, dass wichtige Einflussfaktoren wie Inflation, Wechselkurse, Handelshemmnisse oder geopolitische Konflikte die Geschäftsaktivitäten nicht übermässig beeinträchtigten. Nun habe sich aber der Franken gegenüber relevanten Handelswährungen wie Euro und US-Dollar im Jahresverlauf aufgewertet.

Die Huber+Suhner-Aktie fällt via SIX zeitweise um 7,01 Prozent auf 143,2 Franken.

cf/hr

Herisau (awp)

