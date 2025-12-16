Holcim-Aktie nach Zukauf in Peru im Plus

Zürich (awp) - Holcims Grossübernahme in Peru kommt an der Börse gut an. Die Holcim-Aktien reihen sich am Dienstag im frühen Handel weit vorne bei den Gewinnern ein.

Um 10.05 Uhr legen Holcim um 1,4 Prozent auf 77,04 Franken zu, während der SMI um 0,58 Prozent anzieht. Die Titel bauen damit ihre Führungsrolle bei der Rangliste der besten SMI-Werte 2025 aus.

"Holcim drückt aufs Tempo", lobt ZKB-Analyst Martin Hüsler die am Morgen angekündigte Übernahme des peruanischen Baustoffproduzenten Cementos Pacasmayo. Der Zukauf erfolge, nachdem Holcim erst letztes Jahr durch kleinere Übernahmen in den peruanischen Baumarkt eingetreten sei.

Der Zukauf kommt zudem nur kurz nach der im Oktober 2025 angekündigten Grossübernahme von Xella. "Holcim treibt mit der Übernahme das Umsatzwachstum weiter voran, wir bewerten die Übernahme als positiv", so der Analyst. Cementos Pacasmayo dürfte laut ihm rund 3,2 Prozent zum Konzernumsatz und rund 3,5 Prozent zum EBITDA beitragen.

Auch von Vontobel-Experte Mark Diethelm gibt es Lob. Er schreibt von einem Meilenstein bei der Lateinamerika-Expansion. "Wir sind der Ansicht, dass die Transaktion strategisch und finanziell positive Auswirkungen hat und die mittelfristige Ertragskraft stärkt."

Einen positiven Kommentar gibt es auch von der Grossbank UBS. Sie stellt fest, dass die Verschuldungsquote auch nach den Übernahmen von Xella und Cementos Pacasmayo voraussichtlich unter 1,5 bleiben werde.

rw/to